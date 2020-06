LA MIA FASE 2/ Spera (Ge Healthcare): «L'innovazione non può più attendere»

La situazione di emergenza sanitaria generata a livello mondiale dalla pandemia di Coronavirus ha fatto emergere l’importanza strategica del settore sanitario e nel contempo ha ribadito prepotentemente il ruolo fondamentale di ricerca, innovazione e trasformazione digitale nell’affrontare situazioni complesse.

Fin dall’inizio dell’emergenza in Italia – e poi nel resto del mondo – GE Healthcare ha messo in campo le migliori risorse per fronteggiare la crisi sanitaria e per aumentare la produzione di quelle tecnologie di maggior impatto nella diagnosi e cura del coronavirus. Non solo i ventilatori polmonari, cruciali per fornire assistenza respiratoria alle persone ricoverate in terapia intensiva, ma anche la diagnostica per immagini –TAC, radiologia convenzionale ed ecografica – infatti, gioca un ruolo chiave nel percorso del paziente COVID -19.

In questi ultimi tre mesi, come moltissime aziende, abbiamo adattato le modalità operative alle mutate condizioni. Abbiamo garantito l’assoluta continuità dell’assistenza sul campo, ordinaria e in emergenza, con le necessarie precauzioni. Abbiamo implementato il 100% di smart-working già da 14 settimane. Abbiamo dato molta importanza alla comunicazione e formazione interna, con “live broadcast” quindicinali e anche con iniziative sulla salute.

E’ importante ricordare che tecnologia e innovazione sono anche declinate in aree meno appariscenti e note al grande pubblico quali per esempio l’assistenza tecnica da remoto. Noi, ad esempio, abbiamo messo in campo strumenti diagnostici “intelligenti” per monitorare lo stato dei nostri sistemi anche dall’abitazione di un nostro tecnico, ovviamente nel rispetto della privacy, e offerto servizi digitali per effettuare la formazione all’uso delle nostre apparecchiature con piattaforme di e-learning. Servizi a distanza che si rivelano tanto più utili ed efficaci durante un periodo, come quello che ha caratterizzato questa emergenza, che ha imposto restrizioni significative agli spostamenti e agli incontri di persona.

In generale, dobbiamo considerare l’innovazione in ambito sanitario come un investimento e non come un costo: un aspetto che risulta ancora più evidente in una situazione di emergenza. La Sanità del futuro si trova di fronte a sfide molto impegnative: cambiamenti demografici, emergere di nuovi fenomeni sociali, riduzione dei finanziamenti pubblici al SSN, seppur in un momento che vede finalmente un incremento delle risorse allocate. Sfide complesse, a cui ora si aggiunge quella della gestione della fase post emergenziale. In questo scenario, l’innovazione tecnologica e quella digitale devono essere considerate driver fondamentali di accelerazione del cambiamento e un fattore abilitante per migliorare la personalizzazione, la continuità e l’accesso alle cure dei pazienti.

La sostenibilità del sistema, soprattutto di fronte a sollecitazioni non prevedibili come quelle dovute allo scoppio di una pandemia, dipende infatti fortemente dalla disponibilità, oltre che di strutture e professionisti, anche di dotazioni tecnologiche sufficienti e moderne, di piattaforme interoperabili, di strumenti avanzati per la gestione da remoto dei pazienti, di raccolta e analisi dei dati per il miglioramento della ricerca e dei processi di cura.

L’innovazione tecnologica in Sanità, insomma, non può più attendere: per fronteggiare le sfide del futuro e la nuova fase post pandemia è essenziale cogliere l’opportunità offerta dalla digitalizzazione tra cui la raccolta e l’analisi di big data in Sanità.

L’intelligenza artificiale e l’innovazione tecnologica, ad esempio, rendono disponibili apparecchiature che garantiscono migliore efficienza degli operatori, maggiore accuratezza della diagnosi, personalizzazione della cura, migliore esperienza complessiva del paziente e che consentono una gestione predittiva e da remoto di sistemi e strumenti sanitari complessi.

Il passo successivo è impiegare l’intelligenza artificiale per ottimizzare il funzionamento dell’intero ospedale o di catene di ospedali, pubblici o privati, concetto estendibile ad altri livelli di gestione sanitaria quali quello del territorio, regionale e nazionale. Se l’IA fosse integrata in modo continuativo nell’attività giornaliera dei professionisti della medicina, potrebbe supportarli nei processi di decision making routinari, liberando risorse per le attività più complesse. Un esempio pratico viene offerto dal Command Center di GE Healthcare: simile a una torre di controllo del traffico aereo, il sistema fornisce al personale informazioni in tempo reale per aiutarlo a prendere decisioni rapide sulla gestione del flusso dei pazienti consentendo il coordinamento delle cure per ogni singola persona.

Nello scenario globale che ci attende post COVID, in conclusione, non si potrà prescindere da una Sanità più tecnologica, digitale, innovativa e per questo più efficiente e più preparata ad affrontare l’urto di nuove eventuali ondate pandemiche.

*Ad di GE Healthcare Italia