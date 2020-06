LA MIA FASE 2/ Gerardo: «Così riprendiamo la nostra attività di estetiste»

“Quasi tre mesi in apnea, ma sono ripartita”: Mariella Gerardo è una self-made-girl svizzero-campana, e nel suo studio in zona Stazione Centrale, a Milano, da dodici anni si è fatta una reputazione in uno dei mestiere più Covid-sfigati che si possa immaginare: curare e abbellire le unghie, prevalentemente femminili: “Un mestiere che proprio col distanziamento sociale non si può fare!”, sospira lei, con un sorriso: “Ma adesso abbiamo riaperto, su appuntamento: e se Dio vuole, abbiamo l’agenda piena”.

Benvenuti nella Fase 2 dell’estetica avanzata, quella delle signore e signorine – per correttezza gender non escludiamo signori e signorini – che vogliano innanzitutto curare ma anche abbellire le unghie, prevalentemente delle mani. “Abbiamo ripreso, sì: su appuntamento, e per ora lavoro da sola. Mascherina e guanti, da sempre. Disinfezione delle zone da trattare. Sanificazione dell’ambiente”.

Già: ma è facile a dirsi, non a farsi, se la prevenzione del contagio va declinata in un lavoro che si fa a mezzo metro dal volto del cliente. “Infatti ho installato i pannelli di plexiglas nelle nostre postazioni”, spiega Mariella, e particolareggia: “I pannelli hanno delle aperture dove faccio passare le mani. E con i pannelli, grazie al cielo, posso togliere la visiera, che era opprimente. Il termoscanner? E’ obbligatorio solo se ci sono dei dipendenti… Per ora, quindi, no”. “Mi ricordo l’ultimo appuntamento normale, ante-virus, il 10 marzo scorso. Poi, basta: mi sono portata a casa la stampante e i faldoni con le anagrafiche e ho approfittato del lockdown per smaltire tutto il lavoro di riordino che procrastinavo da anni”.

Mariella, figlia di un cilentano trasferitosi in Svizzera e dunque di una madre zurighese, è una ragazza poliedrica, laureata in arabo all’Università Orientale di Napoli e glottologicamente superdotata: parla correntemente anche inglese e francese, oltre ovviamente al suo bell’italiano con accento meridionale. “Il primo corso di ricostruzione delle unghie – racconta - l’ho fatto a Zurigo nel 2004, poi nel 2008 ho avviato la mia attività, prima della crisi finanziaria globale: posso dire di essere vaccinata contro le crisi, due in dodici anni non sono male”. Quando Mariella arrivò a Milano la moda delle unghie creative non si era ancora affermata, anzi la conoscevano in pochi pionieri: “Non c’era ancora la Rete forte e diffusa di oggi, la promozione era fatta con i volantini porta-a-porta nel quartiere…”

All’inizio, confessa, “ho anche fatto qualche errore imprenditoriale, non avevo nessuna esperienza, mi sono fatta le ossa sul campo”. E che ossa, se nel 2015 la Cinque – l’emittente digitale del gruppo Mediaset – l’ha voluta come tutor in un corso televisivo di cura delle unghie, un cameo in un programma condotto da Cristina Chiabotto… “Ho fatto dieci puntate, poi due intere stagioni su Raidue con Caterina Balivo, una bella esperienza”. Clienti? “Direttamente dalla visibilità televisiva, mica tanto, quasi niente”, confessa candidamente lei. Che però non s’è mai persa d’animo. “I clienti sono arrivati da altre strade. In particolare è dal 2016 che mi sono avvicinata al marketing, ho cambiato parecchie cose della mia attività, l’ho impostata in modo diverso, rivolta a un target diverso, e funziona meglio. Prima mi dedicavo soprattutto ai corsi e alla vendita dei prodotti consumabili, ma rendeva poco perché c’era tanta concorrenza…”.

Oggi Mariella Gerardo si chiama Nails Deluxe ed è sempre imprenditrice di sè stessa: con ambizioni e capacità per approfondire anche un mestiere che potrebbe erroneamente sembrare banale. “Mi sono specializzata nella cura e prevenzione dell’onicofagia, un problema diffusissimo, quasi una malattia sociale”, rivela, sul tema: ed è così che, dall’estetica, una mente veloce e imprenditoriale può riconvertirsi all’assistenza, e farlo con successo, nel pieno di una post-pandemia.