Coronavirus, Speranza "Battaglia non e' ancora vinta, serve prudenza"

ROMA (ITALPRESS) - "Non e' ancora finita, il virus circola ma grazie alle cose che abbiamo fatto in queste settimane, grazie ai comportamenti degli italiani e alle misure del governo e delle regioni abbiamo un quadro epidemiologico sicuramente migliore". Lo dichiara il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel giorno della riapertura dei confini regionali. "Bisogna procedere con cautela e prudenza e le regole che abbiamo imparato in queste settimane dobbiamo continuare a seguirle, perche' sono la chiave per la battaglia contro il Covid. Il virus - aggiunge - e' ancora molto pericoloso. Noi abbiamo fatto scelte drastiche e gli uomini e le donne di questo paese hanno fatto sacrifici enormi. e' stato fatto un pezzo di strada importante ma la battaglia ancora non e' vinta. Dobbiamo continuare a lavorare sulla prudenza fino a quando non ci sara' la scoperta di un vaccino che ci consentira', finalmente, di vincere questa battaglia. Fino ad allora avremo bisogno della massima attenzione e cautela", conclude il ministro. (ITALPRESS). ads/com 03-Giu-20 12:54