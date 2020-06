Salta un'altra tappa del motomondiale: cancellato il Gp del Giappone

ROMA (ITALPRESS) - Salta un altro appuntamento nel calendario 2020 del motomondiale a causa della pandemia: cancellato anche il Gran Premio del Giappone, che si sarebbe svolto dal 16 al 19 ottobre al Twin Ring Motegi. "Mobilityland ha organizzato per anni il Gran Premio del Giappone per accogliere la MotoGP, in ogni caso la situazione tanto in Giappone come in Europa e' imprevedibile e l'estensione di divieto per i viaggi internazionali sembra che verra' prolungata - ha spiegato Kaoru Tanaka, presidente di Mobilityland Corporation - A seguito delle conversazioni intrattenute con Dorna, abbiamo concordato insieme che non c'era altra scelta se non quella di cancellare il Gran Premio del Giappone". "Non avremo un Gran Premio del Giappone in calendario per la prima volta dal 1986 - aggiunge Carmelo Ezpeleta, Ceo di Dorna Sports - La famiglia della MotoGP sta lavorando molto duramente per poter ricominciare la stagione, per organizzare il maggior numero di eventi possibili e per farlo nel modo piu' sicuro possibile. Per questo motivo abbiamo deciso che, fino a meta' novembre, la MotoGP rimarra' in Europa per svolgere il maggior numero possibile di eventi. Pertanto, gli eventi oltreoceano, se possibile, potrebbero essere programmati dopo la meta' di novembre, il che sarebbe troppo tardi per svolgere un Gran Premio in Giappone". (ITALPRESS). glb/red 01-Giu-20 09:47