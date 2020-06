LA MIA FASE 2/ Vitali (Alkemy): «Dopo il lockdown investiamo in tecnologia»

Alkemy è nata nel 2012 con l’obiettivo di guidare i CEO e i manager di società medio grandi nell’innovazione e nella trasformazione digitale del proprio modello di business.

In quanto leader del settore della digital transformation in Italia, l’epidemia e il lockdown non ci hanno colto impreparati; essendo infatti nativamente digitali è stato naturale per noi mettere tutte le nostre persone in smartworking fin da febbraio, sia in Italia che poi successivamente nelle nostre sedi di Belgrado, Madrid e Città del Messico. Il lavoro da remoto, infatti, fa da sempre parte della cultura di Alkemy e in questi mesi siamo stati in grado di garantire la totale continuità dei progetti con i nostri clienti, senza limiti all’operatività né riduzioni della produttività aziendale.

Il nostro ruolo di abilitatori del digitale e di evoluzione del business delle aziende ci fornisce, al contempo, un punto di osservazione privilegiato sull’effetto che il COVID-19 ha avuto sul sistema imprenditoriale italiano e sulle risposte e le azioni intraprese. Dal nostro punto di vista questa crisi può trasformarsi in una grande occasione per il nostro Paese per investire in tecnologia e nel digitale e per colmare finalmente il gap che ci separa dal resto dell’Europa.Sono due i trend principali che stiamo registrando, sia nelle discussioni con i nostri clienti storici, che dalle richieste dei nuovi clienti che ci hanno approcciato recentemente in seguito all’emergenza: uno per così dire interno all’azienda, emerso in maniera preponderante in questi mesi, e uno esterno.

Un punto cruciale davanti al quale si sono trovate le aziende italiane è l’impellente necessità di digitalizzare i processi interni. Per fare concretamente remote working e proseguire davvero l’attività lavorativa, non basta munire i propri dipendenti di un computer e di uno smartphone se tutti i processi aziendali invece sono ancora su carta. Le imprese italiane da questo punto di vista sono ancora molto indietro: basti pensare alla maggior parte delle banche che, anche nei giorni di lockdown, hanno bisogno della firma dei documenti in presenza per mandare avanti le operazioni. Con l’emergere della crisi molte aziende hanno capito l’importanza della digitalizzazione e si stanno muovendo in questa direzione. Digitalizzando i processi inoltre li si può misurare attraverso la generazione e analisi dei dati, con il machine learning si possono migliorare continuativamente e con l’automazione offerta dalle tecniche di RPA (Robot Process Automation) li si possono automatizzare e quindi efficientare. E’ un trend che ci aspettiamo possa trainare fortemente la domanda di trasformazione del modello di business e l’innovazione di tutto il sistema.

Il secondo tema principale che le imprese italiane devono affrontare è legato, invece, al rapporto con il consumatore. In Italia, a differenza dei paesi anglosassoni negli ultimi anni è continuato a prevalere l’utilizzo di canali tradizionali sia nella vendita che nella comunicazione ai clienti. Pur riconoscendo infatti la necessità di dotarsi di un canale di vendita online, molte aziende fino a questo momento non ne avevano riconosciuto l’urgenza e hanno continuato a posporre la decisone e il relativo investimento. Questo ha fatto sì che con il lockdown molte aziende si siano trovate completamente disintermediate dal proprio consumatore. Senza il digitale erano letteralmente impossibilitate a vendere i propri prodotti e servizi, un po’ come se si fossero ritrovate all’improvviso senza ossigeno. La penetrazione dell’eCommerce rispetto al totale delle vendite retail in Italia ad aprile 2020 è stata del 10%, rispetto al 6,3% del 2019. Una crescita del 59%, che supera la crescita complessiva dell’ecommerce in Italia degli ultimi 5 anni.

Il dato ancora più interessante che stiamo registrando grazie all’interazione con i nostri clienti è che l’incremento delle vendite online registrato, se da una parte dipende dalla maggiore attività di chi utilizzava già l’ecommerce, dall’altra è relativo a nuove fasce di consumatori che si sono avvicinati al digitale per la prima volta durante il lockdown e che difficilmente torneranno indietro.

Come si diceva, al netto dei danni arrecati a moltissime aziende e a tutta la nostra economia, questa crisi ha messo in luce come il digitale possa veramente essere una leva fondamentale di creazione di valore e la differenza nel medio termine sarà determinata da quanto le aziende sapranno cogliere questa sfida per ripensare il loro modello di business ed adeguarlo alla nuova realtà che il digitale ha creato. Una sfida che sia i lavoratori che i consumatori sembrano avere già colto.

* Ceo di Alkemy Spa