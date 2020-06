LA MIA FASE 2/ Tiezzi (Brandon Group): «Ci ha aiutato il dna digitale»

Sono passati più di tre mesi dall’inizio dell’emergenza sanitaria, da quando ci siamo trovati a dover cambiare tutto d’un tratto le nostre abitudini. La routine domestica si è intrecciata con quella lavorativa e i confini tra le due sfere si sono improvvisamente abbattuti. Certo, un duro colpo per la maggior parte degli italiani, fino a pochi mesi fa ancora poco avvezzi a quello che preferisco definire “remote working” .

In BrandOn Group, azienda che ha il digitale nel suo DNA, siamo orgogliosi di aver saputo reagire in tempi rapidi e con modalità efficaci all'inaspettato cambiamento, adattando repentinamente la strategia, i modelli di business e la struttura organizzativa.

Gli aspetti che più di tutti hanno facilitato l’adattamento, quasi immediato, al contesto di crisi, sono legati senza dubbio alla natura fluida e flessibile che caratterizza BrandOn Group dalla nascita. Le consolidate capacità di coordinamento, attraverso strumenti digitali, dei team dislocati in diverse sedi, nel Nord e nel Sud Italia, sono state inevitabilmente decisive per rispondere con efficacia alle nuove condizioni di lavoro dei nostri 30 dipendenti. Abbiamo fatto leva su strumenti e processi di gestione del lavoro da remoto già in uso in BrandOn, e il cui impiego in questa crisi è straordinariamente aumentato, soprattutto nelle aziende di piccole e medie dimensioni italiane. Si pensi all’incremento esponenziale registrato dai sistemi di videoconferenza solo nel periodo tra inizio marzo e metà aprile: Google Meet, in Italia, è stata scaricata 140 volte in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e Zoom Cloud Meetings, nelle prime due settimane di marzo, ha fatto registrare nel nostro Paese volumi di traffico 55 volte superiore alla media.

Adattabilità e flessibilità, che contraddistinguono anche il nostro modello di business, hanno permesso di comprendere e analizzare rapidamente il quadro degli aspetti critici e delle vie di sviluppo connesse, sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria.

Come marketplace expert, abbiamo osservato immediatamente categorie merceologiche in sofferenza rispetto ad altre, così la nostra strategia, basata sull’ottimizzazione di ogni aspetto aziendale e di ogni processo grazie all’uso e all’implementazione di piattaforme tecnologiche proprietarie, ci ha permesso di integrare nuove categorie merceologiche, specialmente nei canali B2B, compensando altri comparti, come quello del fashion, degli accessori e dello sport outdoor, impattati negativamente dalla crisi del COVID-19.

Potendo contare su un’ampia rete di fornitori, in qualità di distributori digitali per la vendita di marchi Made in Italy sui mercati online internazionali, siamo riusciti ad aprire un nuovo canale B2B, che possiamo definire di “eProcurement”, nato proprio dalle esigenze di mercato emerse nel periodo dell’emergenza sanitaria. Determinati comparti merceologici, come, ad esempio, il parafarmaceutico, i beni non durevoli/consumabili, l’antinfortunistica e la sicurezza sul lavoro hanno visto dunque un incremento senza precedenti rispetto al 2019 e, grazie alla nostra rapida rifocalizzazione di categorie, ci siamo accreditati come fornitori di grandi aziende italiane che hanno fatto riferimento a BrandOn Group per approvvigionarsi di prodotti Covid-related.

La nostra fase 2 ci vede impegnati a perseguire, senza discontinuità, la nostra strategia di sviluppo, soprattutto alla luce della crescita che il settore eCommerce ha visto dall’inizio della pandemia. Migliaia di PMI italiane si sono accorte per la prima volta delle opportunità dei canali di vendita digitali proprio in questi mesi e il nostro ruolo, come partner tecnologico, è quello di offrire alle imprese un servizio di gestione di tutto il processo di vendita e post-vendita online: dalla digitalizzazione e ottimizzazione del catalogo, alla gestione logistica e del customer care, con una forte focalizzazione sul mercato europeo.

Per BrandOn Group, questa nuova fase di graduale distensione delle restrizioni è anche un’occasione per riflettere sul futuro della nostra struttura, in termini di organizzazione dei tempi e degli spazi di lavoro. La possibilità di lavorare da remoto permette, da una parte, il risparmio di tempi e costi degli spostamenti, ma dall’altra, come è noto, aumentano le energie spese per riunioni e allineamenti digitali, che di persona, in tanti casi, sarebbero molto meno dispendiosi o addirittura, talvolta, nemmeno necessari.

Dobbiamo ancora prendere le giuste misure affinché il “remote working” possa tramutarsi realmente in “smart working”, imparando a ricavare anche spazi, all’interno della giornata lavorativa, non finalizzati alla sola risoluzione di un problema, ma al pensiero libero, laterale, che è il valore fondamentale che la presenza fisica e la condivisione degli spazi porta con sé. Non dimentichiamo, inoltre, che il lavoro a distanza ostacola la capacità di cogliere tutti gli aspetti emotivi dei nostri interlocutori, che rimangono in un certo senso “invisibili”, se non esplicitamente espressi. Il futuro che ci attende, nel medio e lungo termine, dovrà saper integrare in modo sempre più efficiente le due modalità di lavoro, da remoto e in presenza, così da individuare un equilibrio sostenibile ed efficace.

*ceo Brandon Group