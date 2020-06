LA MIA FASE 2/ Feleppa (UCapital24): «Punto di rottura tra vecchio e nuovo»

Il fenomeno Covid-19 ha segnato un punto di rottura definitivo tra il vecchio e il nuovo sistema economico. La crisi sanitaria con le sue drammatiche conseguenze in termini di vite umane è ovviamente un fatto che tocca tutti personalmente e che ci obbliga a fare molte riflessioni in merito. Dal punto di vista del business però, da imprenditore, sono portato a fare delle analisi più lucide ed oggettive. Le restrizioni che, a livello globale, hanno caratterizzato l’intera fase 1 hanno radicalmente cambiato le nostre abitudini anche ai fini del business. L’interazione e la fruizione di servizi è stata spinta sui canali digitali anche per coloro per i quali il digital era ancora un tabù. Ciò ha comportato e comporterà un cambiamento radicale nel prossimo futuro offrendo una grande opportunità a tutte le imprese in grado di adeguare i propri modelli di business ai nuovi canali digitali.

La fase 2 di UCapital24 è partita proprio in questa direzione. Abbiamo sfruttato l’intero periodo di lockdown, seppur in Smart Working, per concentrarci sul processo di ricerca e sviluppo, con l’obiettivo di creare e rilasciare tool e strumenti in linea con le nuove esigenze digitali. In questa fase 2 stiamo lavorando a pieno ritmo per il lancio di nuove tecnologie all’avanguardia nel settore della finanza e dell’economia, fruibili da tutti a livello globale. Il progresso non può essere fermato e la storia ci ha insegnato che ad ogni crisi o catastrofe segue una rinascita che porta con sé cambiamenti sui quali si basa la crescita futura. Le imprese che vogliono sfruttare l’opportunità di crescita nei prossimi anni devono, in questa fase 2, adattare i propri modelli di business ai cambiamenti che il fenomeno Covid- 19 ha provocato.

Ucapital24 sta lavorando in questa direzione sin dall’inizio di questa feroce crisi ed è pronta oggi a gestire l’intera fase 2 con un piano di azione mirato all’innovazione.”

* Fondatore di UCapital24