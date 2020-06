LA MIA FASE 2/ De Micheli (Casta Diva): «Con il virtuale salviamo gli eventi»

Il distanziamento sociale dovuto al Covid-19 ha avuto un forte impatto sul mondo degli eventi, prendendo in contropiede molte delle 250 agenzie del settore attive in Italia.

Per quanto riguarda Casta Diva Group, per fortuna ci eravamo già preparati non certo all’esplosione di una pandemia, ma sicuramente a un’evoluzione digitale del nostro business.

Quindi nell’immediato gli impatti si sono fatti sentire soprattutto per le ripercussioni che hanno coinvolto i dipendenti del nostro Gruppo. Tengo a dire però che sia nella fase del lockdown, sia in questa fase di ripartenza siamo intervenuti a favore dei nostri collaboratori, consentendo a chi poteva di tornare a lavorare negli uffici con le massime garanzie sanitarie e agendo nei confronti di altri sugli ammortizzatori sociali.

Abbiamo deciso di anticipare gli assegni a quei dipendenti per cui era stato richiesto l’intervento del Fondo Integrazione Salariale e, in alcuni pochi casi, della Cassa Integrazione. Nonostante il “cash" sia un valore enorme in questi tempi difficili, nessuno di noi ha quindi subito il danno finanziario, oltre a quello emotivo, di dover attendere dei mesi per ricevere i propri soldi.

Inoltre abbiamo offerto a tutti i dipendenti la possibilità di effettuare test sierologici su base volontaria, in modo completamente gratuito e anonimo, oltre che gli eventuali tamponi, per chi dovesse risultare positivo al test.

Gli imprevisti poi, come spesso accade, possono avere anche risvolti positivi perché inducono a cambiare, a ripensare i modelli, e in qualche modo a cogliere nuove opportunità.

Ed è proprio quello che è successo a noi: dopo un primo momento di riflessione, abbiamo affrontato la crisi, trovandoci per la verità con il forte vantaggio competitivo di cui parlavo prima. Nel 2019 avevamo investito molte risorse nella digitalizzazione dell’azienda, cosa che, col senno di poi, è stata assolutamente strategica, perché ci ha permesso di affrontare l’emergenza Covid-19 da una posizione di forza.

E il lockdown ci ha spinto ad accelerare su prodotti innovativi da tempo in corso di sviluppo nelle diverse business unit del Gruppo, come il nuovo format di eventi digitali, già apprezzato dai clienti, e altre soluzioni pronte per l’utilizzo. Siamo convinti che, passata l’emergenza Coronavirus, il business digitale su cui ci sentiamo di avere un vantaggio competitivo, possa affiancarsi a quello tradizionale.

Se prendiamo in particolare gli eventi digitali, abbiamo lavorato su alcuni elementi chiave come il "virtual set" e il "gaming”, per veicolare spettacolarità e interazione. Non ci siamo inventati nulla di nuovo, ma abbiamo combinato elementi che già esistevano grazie alle nostre competenze. I nuovi eventi sfrutteranno anche elementi di realtà aumentata e per limitare la distrazione da streaming stiamo proponendo l'invio in tempo reale di domande a risposta multipla o mini giochi interattivi. Insomma, è chiaro che per noi si è aperto un nuovo modello di business che riteniamo possa funzionare anche nel momento in cui si tornerà alla normalità.

Gli stessi concetti sono stati estesi ad altri ambiti, permettendoci di creare nuove soluzioni da offrire ai clienti: abbiamo ad esempio reso digitale la tipica attività dei promoter, che prima si svolgeva nei punti fisici. Con la possibilità addirittura di scegliere da chi vogliamo farci aiutare nei nostri acquisti online, a seconda dei profili dei promoter che prevedono per esempio le specializzazioni o le passioni nel tempo libero.

I dati di vendita dicono che funziona, tanto che una grande società internazionale del settore consumer electronics ha già comprato l’utilizzo della nostra piattaforma.

Infine vorrei citare l’attività di entertainment che svolgiamo al Blue Note di Milano, il famoso jazz club internazionale, che fa parte del Gruppo. Lo scorso 8 maggio abbiamo lanciato il primo di una serie di concerti in live streaming “The Heart of Jazz” e il Blue Note è stato il primo locale in Italia a riaprire per la Fase 2, a porte chiuse, con una diretta streaming di grande impatto emotivo. Ad inaugurare la serie il concerto del Paolo Fresu Devil Quartet, che ha riscosso un grandissimo successo di pubblico online: oltre 110.000 mila utenti collegati da 12 Paesi europei, oltre 5.000 commenti su FB e altrettante condivisioni. Il doppio di un concerto di Vasco a S. Siro e più degli spettatori di un intero anno al Blue Note.

Il successo di questo progetto conferma che la predisposizione delle persone alla fruizione dei contenuti digitali è cambiata.

Ma soprattutto dimostra le opportunità che si stanno aprendo con le strategie di digitalizzazione che stiamo portando avanti, anche per gli eventi corporate, con Virtual Show, Virtual Set, Virtual Promoter, Virtual Fair, alcuni dei nostri prodotti pronti per l’utilizzo.

Nel campo dei concerti, abbiamo già in pipeline altre puntate della rassegna The Heart of Jazz, che in qualche modo svolgerà una funzione di supplenza per gli appassionati di musica (non solo di jazz) poiché i concerti live sono stati cancellati nella prossima estate, per decisione dei principali promoter.

Il Blue Note ha una funzione sociale, nella nostra comunità, non solo economica.

Come dico spesso, il Blue Note è una fantastica macchina psicologica positiva: per 65.000 volte all’anno (tanti sono i nostri clienti) delle persone entrano da noi, dopo una pesante giornata di lavoro o di studio, e ne escono rigenerati, felici, sorridenti. Il giorno successivo sono più produttivi sul lavoro, più gentili con il prossimo, più amorevoli con i loro cari. E questo effetto psicologico positivo si sente, in una città come Milano. Siamo come una psicoterapia di gruppo, anche se meno cara, e molto più divertente!

Tornando al business: siamo certi che, passata l’emergenza coronavirus, il business digitale possa affiancarsi a quello tradizionale dei concerti live. Alcuni clienti ci hanno già fatto sapere che vogliono investire in maniera stabile e continuativa sugli eventi digitali. E il Gruppo Casta Diva è pronto per una nuova fase di rinascita e un nuovo modello di business.

*presidente e Ceo di Casta Diva Group