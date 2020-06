FASE 2/Così le imprese risolleveranno il Pil

La fase 2, come ha detto qualcuno, è uguale alla fase 1 ma con le maniche corte. Diciamo rimboccate. Sin dai primi vagiti dell'emergenza, fedeli alla tipica attitudine italica dell'arrangiarsi, le imprese hanno messo in campo tutto il loro genio cercando strategie di sopravvivenza. Lo smartworking, le assicurazioni sanitarie ai dipendenti, i dispositivi di protezione, sono arrivati ben prima che qualcuno decidesse di metterne nero su bianco l'obbligatorietà. Dove mancavano mascherine e disinfettanti, c'è stata la corsa alla riconversione produttiva. E, mentre a Roma roboanti proclami annunciando una pioggia di denaro che in pochi vedranno, in attesa dei tentennamenti per decreto, c'è chi si è autofinanziato e chi ha fatto rete con fornitori e clienti concordando nuove scadenze. Ma quella è la contingenza: ora si tratta di individuare l'uscita di emergenza. Come? Rimboccandosi le maniche, appunto. È quello che stanno facendo le aziende che raccontano la loro fase 2 dalle pagine di Economy. e su www.economymag.it.

C'è Francesco Cardazzi, alla guida della Fratelli Pagani, multinazionale tascabile leader nel settore degli aromi e ingredienti per carni e salumi, che il virus l'ha vissuto - letteralmente - sulla propria pelle e ha subito capito che sarebbe stato il caso di trovare venditori "on site", perché i viaggi non saranno più come prima. C'è l'amministratore delegato di Tassoni Group (sì, proprio quelli della cedrata) Elio Accardo, che si dice intenzionato a investire di più in promozione, e quello di Aurora (quella delle stilografiche), Cesare Verona, che punterà ancora di più sui mercati esteri. E poi gli investimenti in capitale umano e innovazione del presidente di Fervo, Alessandro Belloni, e quelli in tecnologia del numero uno di Antares Vision, Emidio Zorzella, ma anche l'invito a comprare italiano per dare liquidità alle imprese di Domenica Ganassini, presidente dello storico Istituto Ganassini.

Rosario Ambrosino, a.d. di Elior, uno dei big della ristorazione collettiva, parla poi di una "nuova normalità", alla quale tutto dovremo abituarci. Lo faremo in fretta: lo spirito d'adattamento è insito nel nostro dna. E quando tutto, anche lo Stato che dovrebbe sostenerci, sembra remare contro, gli italiani non si lasciano scoraggiare. Anzi. Per dirla con le parole di Filippo Carzaniga, presidente di Fimer, il quarto produttore di inverter fotovoltaici al mondo, «Nei momenti di difficoltà si ha l'opportunità di rimettere in discussione alcune abitudini consolidate e di avere nuove idee e strategie». Rimaniamo ottimisti e prendiamo spunto dai racconti di chi è impegnato sul fronte del Pil e dell'economia reale: le nostre imprese.

C'è chi ha lanciato - come il gruppo Salov, leader nella produzione di olio - la Fase 2 prima ancora che si iniziasse a parlare di Fase 1 e di lockdown. E se chi ha dimestichezza con tecnologia e digital transformation (da Alkemy a Brandon Group) si è trovato automaticamente avvantaggiato, ci sono imprese che hanno dovuto reinventarsi totalmente da zero. Come chi lavora nel campo della pubblicità o degli spazi di coworking.

Ecco le loro storie.

Fratelli Pagani: «Imprenditori da generazioni, cogliamo tutte le opportunità»

Tecnorib: «Per fortuna il virus non sa nuotare»

Tassoni: «Non tutti i mali vengon per nuocere...»

Aurora: è il momento della prudenza e dell'audacia

Fervo: «Investiamo in ricerca e sviluppo»

Antares Vision: “È il momento di fidarsi della tecnologia”

Ganassini: «Comprare italiano per dare liquidità alle imprese»

Thales Alenia Space: «E adesso puntiamo alla Luna»

Elior: «Dalla crisi una nuova normalità per la ristorazione»

Sisme: «L'emergenza, motore delle nuove sfide»

Mcz Group: «Pronti con idee e strumenti chiari»

Fimer: «Rimaniamo ottimisti»

Sopra Steria: «Lo smart working non si improvvisa»

Restaurant Group: «Non ci resta che il delivery»

Almaca: «Pronti con le mascherine, ma lo Stato non le vuole»

Grimaldi (Cis): «Così, è meglio non aprire»

Salov: «La nostra è iniziata prima della 1»

Hoya: «Ora iniziamo di nuovo... a vederci chiaro»

Atelier Recruitment: «Così abbiamo evitato il panico»

ExportUSA: «Negli Usa nuove opportunità»

Bonaldo: «Con il digitale potremo vendere design italiano»

Cool Head Europe: «Così ripartiamo con una marcia in più»

Retelit: «E ora acceleriamo la digitalizzazione»

Masciarelli: «Vince chi sa adattarsi»

Nobili rubinetterie: «Così abbiamo riconvertito»

Puente: «Pronti a un'edilizia in trasformazione»

Sirti: «Supportiamo il boom della digitalizzazione»

Synlab: «La diagnostica medica contro il Covid-19»

Ambrogio Trasporti: «L'emergenza ha fatto scoprire il trasporto sostenibile»

Carafoli: «Il co-working riparte con le aste online»

Giordano: «La sostenibilità deve essere conveniente»

Epipoli: «La nostra carta Buona Spesa per aiutare la ripartenza»

Metwalley: «Si moltiplicano i cyberattacchi»

Dorelan: «Ripartiamo puntando su Italia e Stati Uniti»

Lifenet Healthcare: «Aiutiamo le aziende a ripartire in sicurezza»

Convergenze: «Il rilancio è digitale e sostenibile»

Fluentify: «Le competenze si acquisiscono online»

Citel Group: «La nostra AI per la Croce Rossa»

Bialetti: «Ecco come... ricominciAMO»

Eccellenze Campane: «Ricominciamo da tre pilastri»

Targa Telematics: «Rinnoviamo il parco auto!»

Intesi Group: «La digital transformation non è più un'opzione»

Hopenly: «Potremmo non avere una seconda chance»

Pellan: «Un messaggio "virale" per il dopo Covid»

AbitareIn: «La crisi ci ha resi più coraggiosi»

Kaleyra: «Abbiamo dovuto rispondere con reattività»

Elmec: «Con lo smart working migliora la qualità della vita»

Westpole: «Il Coronavirus è un enorme stress test»

Finix: «Iot, AI, Cybersecurity per la Digital Innovation»

Casta Diva: «Con il virtuale salviamo gli eventi»

Alkemy: «Dopo il lockdown investiamo in tecnologia»

Brandon Group: «Ci ha aiutato il dna digitale»

Intarget: «Così ripensiamo spazi e value proposition»

UCapital24: «Punto di rottura tra vecchio e nuovo»