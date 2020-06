Bankitalia: sono gli appalti digitali la chiave per il rilancio

La digitalizzazione degli appalti è l’unica leva per rilanciare gli investimenti pubblici garantendo trasparenza, rapidità e concorrenza. A lanciare l’appello è il direttore del Servizio Immobili e appalti di Bankitalia, Luigi Donato. È sua la firma del documento inviato all’ANAC, Autorità̀ nazionale anticorruzione insieme a Massimiliano Mariconda e Matteo Mirrione e pubblicato da Astrid. Il paper racconta che gli appalti digitali dovrebbero essere al primo posto dell’agenda post Covid vista la paralisi del sistema, considerando anche che le tecnologie digitali garantirebbero una modernizzazione del sistema, un risparmio di costi stimato dall’Unione Europea fra il 5 e il 20%, e la riduzione del rischio di un utilizzo improprio delle risorse pubbliche.

“Come non essere d’accordo” commenta Mario Messuri, General Manager di JAGGAER Italia e VP South Europe, azienda leader dell’e-procurement. “La tecnologia oggi consente di gestire qualsiasi tipologia di appalto, anche le più complesse. In questi 20 anni di e-Procurement Pubblico e Privato, si è capito che la digitalizzazione del processo di acquisto è un valore indiscutibile per velocità, trasparenza, patrimonio informativo, governance a tutto tondo”.

Bankitalia va oltre, proponendo l’e-procurement come strumento principale di selezione. Due gli interventi normativi suggeriti: trasformare la disponibilità̀ di tecnologie telematiche nella gestione di gare» prevista oggi dall’art. 38 del codice in «un requisito di base per la qualificazione». Obbligatorio, quindi, e non più non facoltativo; e affidare alla gestione dell’Anac la Banca dati degli operatori economici, in luogo del Ministero delle Infrastrutture, per una migliore integrazione dei dati e monitoraggi.

“L’integrazione con la futura Banca dati degli operatori economici – BDOE - è qualcosa che siamo pronti a fare in un concetto di piena interoperabilità che tutte le piattaforme dovrebbero garantire, alleviando gli operatori economici dal reiterare molte volte le stesse operazioni” continua Messuri. “I ritardi in Italia sono in parte dovuti al grande tema della razionalizzazione delle stazioni appaltanti e capisco le difficoltà politiche nell’affrontarlo. E tuttavia ritengo, con Bankitalia, prioritario il processo digitale piuttosto che aspettare di concluderla, continuando a rimandare gare che non possiamo permetterci di posporre oltre. Ultimo ma non ultimo, serve lavorare per specializzazione. Nelle grandi Centrali di acquisto lo strategic sourcing richiede alta specializzazione: quindi perché non avere stazioni appaltanti come centri di eccellenza delle Singole Categorie necessarie al Paese, invece che 30 o 300 o 30mila stazioni generaliste?”