Tecnologie e lavoro: scocca l’ora del manager «full 5G»

Nel mondo sempre più iperconnesso da qui al 2023 a godere dell’ultra velocità di trasmissione dati saranno soprattutto le auto, la casa connessa, le smart city e comparti come il turismo e la sanità. È la previsione dell’Annual Internet Report redatto a inizio 2020 da Cisco, secondo cui nei prossimi anni la tecnologia 5G supporterà oltre il 10% di tutte le connessioni mobili, con una velocità media in download di 575 megabit al secondo. Dopo le tesi complottiste che hanno collegato il 5G alla pandemia di Covid-19 e mentre in Italia cresce il numero di città che si oppongono all’installazione delle antenne per la rete di quinta generazione, gli operatori del settore cominciano a spostare il dibattito su un tema finora sottotraccia. Vale a dire quello della richiesta di nuove figure professionali legate al 5G. Non solo tecnici, ma manager che siano in grado di traghettare imprese e cittadini verso una trasformazione totale del modo in cui lavoriamo e viviamo. Pena essere tagliati fuori dalle opportunità di business di domani. Di questo ecosistema inedito in cui i manager del futuro dovranno gestire algoritmi, persone e macchine insieme si è parlato durante l’incontro “Open Innovation e 5G – le opportunità delle nuove tecnologie abilitanti per aziende e manager” organizzato dal Gruppo Giovani Dirigenti di ALDAI-Federmanager, che rappresenta oltre 15.000 dirigenti industriali della Lombardia.

“La proliferazione delle reti 5G aprirà nuovi scenari di interazione tra consumatori, cittadini, aziende ed istituzioni – osserva Roberto Ferrari, Chief Operating Officer di Maylink Holding Group Ltd –. Sappiamo segmentare, processare e stimolare la domanda di mercato del mondo di oggi. Bassa latenza e Ping di 1 millisecondo edificheranno nuovi modelli, nuovi consumatori, nuove opportunità. Chi si ferma è perduto”. Se quindi finora i provider e i grandi player del settore sono stati impegnati a formare gli ingegneri del 5G, presto – dicono gli esperti – inizierà la caccia ai professionisti che sappiano gestire i nuovi modelli di business derivati dalla rete di quinta generazione. Una sfida che le imprese sono consapevoli di non poter perdere, soprattutto alla luce del salto tecnologico imposto dal lockdown.

“È un trend già visibile. Nei prossimi anni le aziende cercheranno manager capaci di parlare la lingua del 5G – spiega Nicola Vanin, Data Governance and Information Security Manager TIM –. Figure professionali, cioè, con conoscenze specifiche sul 5G, capaci di sfruttare al meglio le economie di scala che si possono creare grazie a questa tecnologia e di integrarla con le altre tecnologie emergenti, dall’IoT alla blockchain, per implementarne al massimo le possibilità”. “Stiamo parlando di una tecnologia abilitante che realizzerà servizi difficili ancora da immaginare – dice Lucio Fedele, Vice President ZTE Italia Srl, che ha seguito la sperimentazione del Mise in Centro Italia –. È purtroppo opinione diffusa che 5G sia solo scaricare un film più velocemente o una migliore connessione. Ma di fatto è ciò che consentirà di normalizzare la telemedicina, agli addetti alla sicurezza di ricevere dati sullo stato di ponti e strade in real time e ai musei di promuovere tour virtuali come mai prima d’ora”. Il tutto grazie alla raccolta e all’analisi dei dati in tempo reale e alla trasformazione del cloud che permetterà, grazie al 5G, la distribuzione di elaborazione e archiviazione in tutta l’infrastruttura.

“Oggi più che mai serve un "surplus" di innovazione, perché il 5G è alle porte e determinerà un discontinuità tecnologica pari a quella dei personal computer o della rete, rivoluzionando completamente il nostro futuro,” osserva il Presidente ALDAI-Federmanager Bruno Villani, padrone di casa dell’evento on-line. “E’ quindi una sfida importante per i manager che dovranno saper coniugare le competenze tecniche verticali necessarie a implementare questa tecnologia con le «soft skills» - tra gli altri, visione strategica, autorevolezza, capacità di ascolto e relazionali, capacità di analizzare e concepire e resilienza – necessarie a saperla creativamente applicare e gestire in tutti gli ambiti di attività, diventando così i veri portatori e attuatori del cambiamento”.

