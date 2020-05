LA MIA FASE 2/ Calogero (Kaleyra): «Abbiamo dovuto rispondere con reattività»

La nostra è un’azienda tech nata in Italia e cresciuta fino a diventare un Gruppo globale presente in Europa, Nord America e Asia. Ci occupiamo della fornitura di servizi di messaggistica mobile per le banche e per le aziende di tutte le dimensioni. Lo facciamo attraverso una piattaforma proprietaria, che ci permette di gestire servizi di comunicazione integrata multi-canale, su scala globale, che prevedono l'uso di messaggi, notifiche push, e-mail, instant messaging, servizi voce e chatbot. Parliamo sostanzialmente della gestione integrata di enormi moli di traffico.

In termini organizzativi, questa crisi non ha impattato significativamente sulla nostra “macchina operativa”. Siamo riusciti sostanzialmente a mantenere gli stessi livelli di servizio di prima semplicemente lavorando tutti da casa.

Ma al di là di questo, l’emergenza ci ha messo alla prova in termini di reattività. La crisi infatti ci ha messo di fronte ad un momento di valutazione, in cui comprendere rapidamente come reagire in modo costruttivo. Il risultato è stata una rifocalizzazione della società verso nuovi soggetti che prima non avevano esigenza di comunicare utilizzando canali come i nostri. Mi riferisco a istituzioni governative e non governative, le quali si sono trovate a fronteggiare enormi flussi di comunicazione verso il proprio pubblico come non avevano mai fatto prima.

La Croce Rossa Italiana ad esempio, per fronteggiare il Coronavirus ha avuto bisogno di strumenti nuovi per comunicare con migliaia di persone in tempo reale. Gli scopi sono molteplici: reclutare più facilmente operatori sanitari per le zone più colpite, oppure gestire meglio le tante richieste dei cittadini, oltre a comunicare più rapidamente con tutti i propri volontari in caso di situazioni urgenti. Quello che abbiamo fatto (pro-bono) è stato riconvertire e ottimizzare la nostra piattaforma per far fronte alle esigenze specifiche di questa organizzazione.

Oppure guardando agli USA, l’emergenza Covid-19 ha reso necessario essere sicuri che le comunicazioni inviate da ospedali e enti governativi su mobile fossero realmente efficaci. In quel mercato non era banale perché c’era un problema, ossia la quantità di spam o di usi impropri di questi canali che di fatto disperdeva l’attenzione degli utenti finali. Per questo gli operatori di telecomunicazioni hanno stabilito l’introduzione di sistemi nuovi per avere un controllo sulle campagne di comunicazione realizzate dai vari soggetti utilizzatori della rete, attraverso SMS o notifiche mobile. Stiamo parlando sostanzialmente degli strumenti sviluppati da Campaign Registry, una società controllata da Kaleyra, che si occupa esattamente di questo.

Questi sono solo due esempi per spiegare come abbiamo riconvertito la nostra piattaforma e i nostri servizi per offrire una risposta al mercato stravolto dalla pandemia. Abbiamo dovuto farlo in tempi enormemente rapidi, ma la tecnologia per fortuna permette questi adattamenti repentini. Quello che è stato fondamentale però è stato anche il lavoro di squadra per leggere con lucidità il cambiamento di contesto e saper cogliere in tempo il sorgere di nuove esigenze. Muovendoci in questo modo abbiamo riscontrato interesse verso i nostri servizi anche da altri soggetti oltre a quelli menzionati prima, giungendo così a creare una nuova linea di business, dedicata alle istituzioni governative e non governative. È così che dalla crisi si è generata un’opportunità.

*Ceo di Kaleyra