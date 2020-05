In lavoro vince... chi s'adatta

La pandemia in corso è la riprova che il mondo in cui viviamo e lavoriamo è in continua evoluzione e cambiamento e richiede pertanto a chi guida un’impresa, ma non solo, di essere in grado di gestire situazioni nuove, di prendere decisioni intelligenti e di implementarle.

A tal proposito, gli esperti HR e della formazione interrogati in queste settimane si soffermano sul concetto di adaptability, intesa come la capacità di cambiare per adeguarsi a circostanze diverse e inaspettate. Inoltre, i recruiter si aspettano che in futuro i candidati vengano selezionati sulla loro capacità di far fronte al cambiamento e all’incertezza – il 91% degli intervistati in uno studio britannico (Talent Economy).

Questa tendenza deriva anche da diversi fattori che oggi caratterizzano il mondo del lavoro e delle imprese: inferiori durata e validità delle competenze di un lavoratore, soprattutto a causa delle tecnologie - da 30 anni nel 1984 ai 5 anni attuali. Inoltre, il World Economic Forum prevedeva che entro quest’anno il 35% delle competenze necessarie ai dipendenti per svolgere il proprio lavoro, indipendentemente dall'industria, sarebbe cambiato. Un elevato turnover – U.S. Labour Market stima di circa 4,2 anni la permanenza media nello stesso posto di lavoro, per cui i dipendenti e i professionisti di oggi cambieranno circa 9 lavori nella loro carriera.

Una vita del business più breve – secondo Innosight, circa la metà delle società attualmente quotate all'S&P 500 sarà sostituita nel prossimo decennio. Un crescente skill gap (shortage) a livello mondiale – il 63% dei CEO, intenzionati ad assumere, si diceva preoccupato per la disponibilità di competenze chiave (dato pre Covid-19). La crescita e la diffusione della tecnologia - secondo uno studio di IBM (2019), in questo triennio 120 milioni di persone nelle 12 principali economie mondiali dovranno aggiornarsi (reskilling) a causa dell’automazione.

Non è un caso quindi che l’adaptability venga considerata una “survival skill”. E così la pensava anche Charles Darwin quando sosteneva che non sarà la specie più forte né la più intelligente a sopravvivere, ma quella che meglio si adatterà ai cambiamenti. Declinato nel contesto lavorativo, significa ad esempio che sopravvivranno coloro i quali si concentreranno su attività che robot e algoritmi non riusciranno a svolgere.

Ma come individuare chi ha un approccio adaptative?

Abbiamo sentito per la prima volta parlare di “adaptative” nel libro del Professor Gary Hamel “What Matters Now: How to Win in a World of Relentless Change, Ferocious Competition, and Unstoppable Innovation" (2012), nel quale definiva questa attitudine: "...the capacity to reconfigure [the firm's] underlying business concept, by dramatically rethinking its core mission, its primary value proposition, its core competencies, the markets or industries in which it competes, [and] its end customer...".

Rinominata poi dalla BBC “X Factor per il successo professionale”, l’adaptability è una delle 12 competenze presenti nel modello di Goleman dell’intelligenza emotiva, nello specifico nel dominio “self management”. Inoltre, dieci anni fa Stuart Parkin, in un suo articolo, introdusse per la prima volta l’Adaptability Quotient (AQ), andando a integrare (superare?) i già comuni IQ (Intelligence Quotient) e EQ (Emotional Quotient).

Chi presenta un alto quoziente di adattabilità: manifesta apertura mentale e quindi tende a vedere il mondo sempre con occhi nuovi; riconosce rapidamente quanto alcune pratiche e abitudini passate non risultino più attuali; è aperta/o al cambiamento ed è alla continua ricerca di nuove informazioni (open to improvement); Prende decisioni rapidamente anche di fronte a un contesto inedito. Ammette di non sapere qualcosa, ma cerca comunque di prendere decisioni e di andare avanti; riflette sulle reazioni avute di fronte a una situazione di incertezza.