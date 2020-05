Federlegnoarredo "Credito d'imposta anche per design e innovazione"

MILANO (ITALPRESS) - "Con la firma del ministro Patuanelli del decreto attuativo della legge di Bilancio 2020, finalmente il credito di imposta ricerca e sviluppo viene esteso anche a innovazione e design, ovvero al fulcro e alla ragion d'essere delle nostre produzioni, della nostra filiera e del nostro saper realizzare prodotti che hanno proprio nel design e nell'innovazione un unicum inimitabile, che come tale e' un valore aggiunto da difendere e valorizzare". Lo afferma in una nota Stefano Bordone, vicepresidente di FederlegnoArredo. "Il lavoro della Federazione con le istituzioni e' stato fondamentale affinche' fra i settori innovativi fossero riconosciuti anche quelli del nostro Made in Italy, a partire proprio dal legno-arredo che rappresentiamo nel mondo. Un grande risultato di cui andiamo orgogliosi e che riconosce come determinante il lavoro di designer, architetti e progettisti che insieme ai nostri artigiani e a tutta la filiera realizzano i prodotti che in molti cercano di imitare. Difendere l'opera dell'ingegno - spiega Bordone - significa tutelare anche le nostre produzioni e i nostri posti di lavoro: oggi piu' che mai e' un'ottima notizia e confidiamo possa essere d'aiuto per tutta la catena del valore: alle piccole e medio-piccole per crescere e restare competitive e alle grandi per consolidarsi sempre di piu' anche nel panorama internazionale". (ITALPRESS). sat/com 29-Mag-20 11:58