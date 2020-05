Crisi e creatività: la fotografia della proprietà intellettuale

L’emergenza sanitaria, il lockdown, ma anche la fase due e la convivenza con il virus hanno cambiato e cambieranno la nostra socialità, la modalità di lavoro e di consumo, la mobilità e molti altri aspetti della nostra quotidianità. C’è infatti chi già parla di economia del confinamento.

Insomma, nuovi bisogni ed esigenze per le quali sono già state ideate e sviluppate idee e soluzioni? Si sostiene che i periodi di crisi siano i momenti di massima espressione per la creatività e l'ingegno, è quanto accaduto anche in questa crisi? Ne abbiamo parlato con Arlo Canella, Managing and Founding Partner dello Studio Legale Canella Camaiora di Milano.

Rappresentando voi un osservatorio speciale sulla nascita di nuove idee grazie alla vostra specializzazione nella tutela della proprietà intellettuale, potete confermare questa teoria anche in questi giorni di emergenza sanitaria da Covid-19? State registrando quindi un aumento o comunque una vivacità e dinamismo delle richieste?

Non c’è dubbio, le situazioni di difficoltà “aguzzano l’ingegno”. Si dice così, no? Mentre i dati ministeriali sembrano segnalare un primo calo nei depositi di marchi e brevetti, noi abbiamo invece registrato un’impennata di richieste. Durante il lockdown, siamo stati contattati da molti nuovi clienti che cercavano assistenza qualificata in materia di tutela delle idee. Del resto, quando si vuole proteggere un “trovato inventivo” non si desidera altro che mettere in cassaforte una soluzione inedita ad un problema che affligge la collettività, sperando di poterne trarre dei frutti. E di questi tempi, francamente, di problemi da risolvere ce ne sono davvero tanti. Tra i nostri clienti storici, alcuni hanno colto l’interruzione delle attività per fare il punto della situazione mentre altri, invece, ci hanno chiesto aiuto proprio per affrontare l’emergenza. Ho notato in particolare come sia aumentato anche il bacino territoriale delle richieste. Già precedentemente, per via della nostra specializzazione, ci trovavamo a lavorare con clienti provenienti da tutta Italia. Solo che i clienti preferivano prendere un treno per venire ad incontrarci dal vivo. A marzo-aprile, invece, abbiamo raggiunto il record di appuntamenti effettuati in videoconferenza e il tema geografico è diventato più relativo che mai.

Qual è il profilo di chi in questi giorni si sta rivolgendo a voi? Giovani professionisti, start up, aziende già strutturate? Più dalle grandi città (Milano) o su tutto il territorio nazionale? E quali sono i canali con cui riuscite a raggiungere nuovi clienti?

Le esigenze di tutela sono cambiate radicalmente nell’arco di pochissime settimane e le imprese che rappresentiamo stanno reagendo con vigore. Le idee che ci vengono presentate riguardano perlopiù “soluzioni” volte a superare il momento di crisi e al rilancio. Chi si rivolge a noi vuole proteggere la sua personale ricetta. Le imprese ci hanno commissionato anche molti contratti “su misura” per disciplinare con particolare cura i rapporti con nuovi i partner commerciali. Altre volte, l’esigenza è stata quella di ri-negoziare in modo responsabile e solidale i rapporti in essere. Oggi siamo tutti costretti ad immaginare il mondo di domani, progettando sulla base di un paradigma ignoto. In quest’ottica le startup sono avvantaggiate. Oltretutto, proprio le startup in questi anni ci hanno insegnato che se hai l’idea giusta e se lavori duramente si possono fare grandi cose. Oggi, per amore o per forza, bisogna ragionare come le startup. Quello che noi chiamiamo “il preventivatore”, lo strumento interattivo presente sul nostro sito Web che consente di ottenere subito un preventivo personalizzato per il deposito di un marchio, durante la quarantena è letteralmente impazzito a fronte del numero di richieste.

Quali sono i bisogni (e le attività) a cui start up e idee nuove si stanno rivolgendo di più? Quali settori registrano un maggior numero di nuove realtà?

Come dicevo, il distanziamento sociale è un fatto. Siamo stati costretti a lavorare a distanza per più di due mesi e pare che saremo costretti a stare distanti ancora a lungo. Si è parlato molto di “rider” e “mascherine”. Ovvero, di consegne a domicilio e di protezione sanitaria. La crisi sta portando a riconsiderare le esigenze dei consumatori e le relative priorità. Tra i designer che assistiamo c’è chi scommette che questa esperienza di distanziamento muterà per sempre il nostro modo di percepire la realtà, di vivere gli spazi comuni e di interagire nella vita e sul lavoro. Inoltre, se fino a ieri si investiva, puntando più che altro a “creare bisogni”, oggi, la criticità della situazione porta alla ribalta esigenze primarie. La fantasia degli innovatori sembra essere stimolata soprattutto dalle necessità ancestrali dell’uomo. Quelle essenziali.

Quali sono secondo voi i settori e i servizi delle start up strettamente legati alla fase di emergenza e quali quelli che invece continueranno a crescere nel prossimo futuro diventando "permanenti"?

È innegabile come il “movimento Startup”, che stava conoscendo una oggettiva fase di declino, abbia vissuto una fioritura inaspettata per via del Covid-19. Mi vengono in mente le startup per le code presso gli esercizi commerciali. L’app per le spese aziendali, Soldo, che ha aiutato i Comuni nella distribuzione dei buoni spesa. La bresciana Isinnova con le sue maschere da Snorkeling trasformate in respiratori grazie valvole stampate in 3d. La tecnologia era già parte integrante del mondo Startup e si è rivelata essenziale nel momento di emergenza. Anche noi, come studio legale, abbiamo una partnership con Proofy, la registrazione per chi crea. Ci supporta da alcuni anni nell’organizzazione degli eventi ed è risultata cruciale nella loro trasformazione in Webinar. Come dicevo poco fa, però, il distanziamento cui siamo stati obbligati potrebbe avere un forte impatto anche sul modo di percepire la realtà e, per l’effetto, sulle scelte di consumo. Molti imprenditori sono stati letteralmente “costretti” alla trasformazione digitale il che cambia lo scenario generale. La verità, in fin dei conti, è che la maggior parte delle startup ha visto speronare il proprio modello di business esattamente come è accaduto alle imprese. Sarà necessario adattarsi. Mi sentirei pronto a scommettere che se da un lato i picchi di utilizzatori ci hanno insegnato che l'infrastruttura informatica deve essere quantomeno affidabile, dall’altro lato il nuovo “trend” legato al soddisfacimento di bisogni primari garantirà maggiore respiro alle startup che si muovono in questi settori.

Perché una start up che nasce in queste settimane dovrebbe pensare di registrare il proprio marchio o brevetto? A quali rischi va incontro?

Chi non registra un brevetto o un marchio non solo rinuncia a proteggere le risorse investite in ricerca e innovazione ma anche alla possibilità che gli venga riconosciuto il merito del suo lavoro. Faccio un esempio, il marchio dello studio Canella Camaiora è registrato così come lo sono i nomi dei nostri Webinar: “Come difendere un’idea innovativa”, “Il primo marchio non si scorda mai”, etc. Il fatto che i nostri Webinar siano gratuiti non influenza le nostre scelte in tema di protezione della proprietà intellettuale. Con la registrazione vogliamo semplicemente impedire ad altri operatori di agganciarsi alla nostra sudata reputazione professionale. Chi non registra spesso non si rende conto che sta rinunciando al potere di gestire e proteggere ciò che ha creato, lasciandolo alla mercé di chiunque. In questo periodo molte piattaforme sono state concesse in uso gratuito. Pensiamo a Soldo che citavo sopra: in nome dell’emergenza non ha concesso a chiunque di copiare la sua piattaforma, spacciandosi per lui. In tempi di crisi - e questa è senza precedenti - da una parte bisogna essere solidali, dall’altra parte però bisogna proteggere il frutto dei nostri sforzi perché in gioco c’è la sopravvivenza aziendale.