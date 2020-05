BolognaFiere, approvato il progetto di bilancio 2019

BOLOGNA (ITALPRESS) - Il Cda di BolognaFiere ha approvato il progetto di bilancio 2019, che sara' posto alla approvazione della prossima assemblea dei soci. L'attivita' della societa' e' stata caratterizzata, nell'ultimo triennio, dal raggiungimento di una serie di obiettivi che confermano l'immagine di un player ulteriormente consolidato in Italia e all'estero. Consolidamento dei risultati economici, ampliamento e restyling del quartiere fieristico sulla base di quanto previsto dal piano di sviluppo e attivazione di nuove iniziative/partnership a scala nazionale e internazionale sono state le linee guida per il management e i collaboratori della societa'. Gli ambiti economico-finanziari evidenziano, nel progetto di bilancio 2019, un valore della produzione che, dal 2016 al 2019 e' passato da 132,4 a 195,5 milioni (+48%). Il margine operativo lordo e' passato da 21,2 milioni nel 2016 a 34,1 milioni nel 2019 con un incremento del 61% e un'incidenza sul fatturato del 17,3%. L'Ebit registra, invece, un incremento del 74% passando dai 6,6 mlilioni agli 11,5 del 2019. Il risultato d'esercizio (ante imposte) si attesta a 9,1 milioni. Relativamente alle opere previste per l'ampliamento e il restyling del quartiere fieristico si sono completati, nei tempi definiti, i lavori di demolizione e ricostruzione dei padiglioni 29-30 (in soli 10 mesi) e l'avvio dell'edificazione del nuovo padiglione 37 che sta sorgendo nell'ex area 48. La nuova struttura incrementera' di ulteriori 15.000 metri quadrati la superficie espositiva coperta e sara' inaugurata con l'edizione 2020 di Cersaie, prevista nel prossimo mese di novembre. "I risultati conseguiti in questo triennio - dichiara il presidente Calzolari - riflettono la realta' di una societa' con solide basi e con un know-how che le viene riconosciuto internazionalmente. Ci aspetta ora una nuova sfida che riguarda l'intero sistema economico, chiamato a ripensare i propri modelli tenendo ancora in maggior considerazione fattori quali la salute, l'ambiente e la sostenibilita'". (ITALPRESS). ads/com 29-Mag-20 20:28