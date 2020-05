LA MIA FASE 2/Pellan: «Un messaggio "virale" per il dopo Covid»

Inutile dirlo. Tutti noi mordevamo il freno, per ripartire, certo In sicurezza.

Non tutta la galassia Pellan Italia si è fermata per la verità. Il manifatturiero certo. Non la parte ricerca di BeDimensiomal che ha potuto finalizzare alcuni contratti per l’avvio di nuove progettualità nell’ambito della Flagship europea sul grafene. Non Cerere 81 impegnata nella semina del riso e nello sviluppo del Museo Agricolo Multimediale.

Ma Fiscatech soprattutto aveva l’amaro in bocca per aver subito il lockdown all’indomani della lusinghiera esperienza di Linea Pelle, a febbraio. Per questo ho pensato ad un messaggio stile-whatsapp che annunci insieme la nostra ripresa ed un grazie di cuore a tutte le donne e gli uomini che partecipano all’avventura di Pellan Italia.