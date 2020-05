LA MIA FASE 2/ Sironi (Intesi Group): «La digital transformation non è più un'opzione»

La crisi mondiale che stiamo vivendo ha dimostrato chiaramente che il passaggio al digitale non è più un’opzione, anzi, in molti casi, si è rivelata l’ancora di salvezza per moltissime imprese.

Come fornitore di soluzioni avanzate per la digitalizzazione di processi e come QTSP (Qualified Trust Service Provider) accompagniamo moltissime aziende nel loro percorso di trasformazione digitale e abbiamo assistito ad un inevitabile e notevole aumento di richieste nel corso degli ultimi mesi.

Questo forte incremento della domanda si è verificato contemporaneamente ad un cambiamento radicale del nostro modo di lavorare, che ha richiesto da parte nostra una veloce ed efficace capacità di adattamento e di reazione. Dal 24 febbraio, infatti, tutti i dipendenti di Intesi Group stanno lavorando interamente in smart working con risultati alquanto sorprendenti.

Da una survey condotta su tutti gli “intesiani” è emerso che il 60% degli intervistati ha giudicato l’esperimento di lavoro da remoto ottimo e il 35% molto buono. Possiamo quindi a pieno titolo affermare che in Intesi Group lo smart working, anche se forzato e di emergenza, ha avuto un impatto molto positivo. Alla luce del prolungato periodo di lavoro agile è emerso poi che la quantità ideale di giornate in smart working non deve superare le due – tre alla settimana, anche se il 60% degli intervistati ha dichiarato di essere meno stanco del normale lavoro in ufficio, soprattutto grazie all’azzeramento degli spostamenti e dello stress ad essi legato.

La cosa forse più interessante è che quasi il 25% ha dichiarato che non esistono punti di debolezza nel lavorare da remoto, confermando il successo dell’esperimento. Come poteva essere prevedibile, quello che più manca è il rapporto umano, il confronto e la socialità.

E’ stato facile rendersi conto che numerosissime imprese nostre clienti stavano - e stanno tuttora - attraversando un periodo di difficoltà a causa di una flessione del fatturato a fronte invece di maggiori costi di implementazione e gestione di un nuovo modello di business “da remoto”. Per rispondere alle nuove esigenze lavorative imposte dal lockdown e più in generale dall’emergenza sanitaria, e per garantire operatività ed efficienza, abbiamo lanciato la campagna #iorestoacasa e firmo digitale. Una soluzione bundle disponibile sul nostro Store composta da un certificato di Firma Digitale Qualificato, un software di firma e da un’App per l’autenticazione, il tutto ad un prezzo estremamente “solidale”. Le aziende e i cittadini avevano bisogno di accedere immediatamente ai finanziamenti, ai corsi universitari, ai bandi di gara, alla cassa integrazione, alle offerte commerciali - solo per citare alcuni esempi - il tutto da remoto e digitalmente. La nostra Solidarity Cloud Signature ha permesso a migliaia di persone di firmare digitalmente con lo stesso valore legale delle firme autografe, dematerializzando tutti i processi.

Proprio in questo periodo siamo inoltre diventati il primo reseller Enterprise italiano e il secondo in Europa, di Adobe Sign, piattaforma leader per la gestione digitale dei documenti e dei processi.

Per concludere ci tengo ad affermare che, in un momento complesso, in cui molte aziende stanno ripensando il proprio modo di gestire le relazioni con i dipendenti, clienti, fornitori e partner, diventa ancora più importante disporre di soluzioni efficaci, sicure e semplici. Questa crisi ha reso evidente quanto la digitalizzazione possa essere un prezioso alleato per l’economia mondiale e ha sicuramente dato a molte imprese una forte spinta in questo senso. Non tutte le imprese però erano pronte ad affrontare un simile cambiamento ed è per questo che riteniamo fondamentale che vengano accompagnate e agevolate in questo complesso percorso.

*CEO di Intesi Group