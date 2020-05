Elezioni, Zaia "Non viene rispettata la Costituzione"

ROMA (ITALPRESS) - "Noi come regioni crediamo che non sia rispettata la Costituzione che prevede di sospendere le elezioni solo in caso di guerra ed e' la prima volta che inauguriamo questo articolo usando la contingenza del Coronavirus". Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia nel corso del punto stampa di oggi. Parole che arrivano dopo la riunione di ieri che, continua il governatore "e' stata tesa al punto che stiamo pensando di fare saltare il tavolo della conferenza Stato-Regioni. Il governo ci deve una risposta e non puo' trasformare un dibattito istituzionale in un dibattito politico. Io e altri presidenti di regione puntiamo su fine luglio come periodo ideale dato che stiamo aprendo tutto e per di piu' non ci sarebbe il rischio di assembramenti alle urne". (ITALPRESS). mro/mgg/red 28-Mag-20 15:03