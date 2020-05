Abiby e Pinterest insieme per ispirare e promuovere il mondo clean beauty

Ispirare e far conoscere il mondo clean beauty, che permette di prendersi cura di noi stessi rispettando al contempo l’ambiente. Con questo obiettivo nasce la partnership tra Abiby, talent scout di prodotti must have e delle ultime novità nel mondo beauty, e Pinterest, la visual discovery app basata sulla condivisione di immagini e video e raccoglitore di idee che spaziano dal beauty all’home decor, passando per il travel.



La collaborazione sarà celebrata con la beauty box di Abiby di giugno “Green for clean” dedicata al mondo della bellezza sostenibile, la cosiddetta "clean beauty". In questo modo Abiby, che da sempre sposa una filosofia attenta all’ambiente e al cruelty free applicandola in ogni aspetto del suo business, potrà amplificare il proprio messaggio insieme a Pinterest, una delle più grandi piattaforme beauty al mondo.



Con miliardi di contenuti ispirazionali (Pins) e milioni di visitatori alla ricerca delle ultime novità nel mondo della cosmesi, il beauty è una delle categorie maggiormente cercate su Pinterest. Dai tutorial sulla skincare alle raccomandazione su acconciature e perfino sulle fragranze, l’87% degli utenti che si rivolgono a Pinterest per trovare consigli e indirizzare i propri acquisti di prodotti legati alla cura della persona.*

Per l’occasione, la pochette e la grafica della beauty box saranno ispirate a Pinterest e Abiby inserirà all’interno del proprio magazine, consegnato insieme alla box, un pincode, un codice simile ai QR code creato appositamente per la collaborazione. Scansionando il codice attraverso l’app Pinterest, le clienti potranno accedere direttamente a idee, prodotti e contenuti ispirazionali dedicati alla bellezza green. Ulteriori spunti saranno inoltre condivisi sulle bacheche di Abiby.



Protagonisti della box saranno prodotti green, olistici o naturali, pensati per prepararsi all’estate in modo sostenibile scelti da Abiby proprio a partire dai beauty trend presenti su Pinterest e alle principali ricerche fatte dagli utenti sulla piattaforma.

“Abiby e Pinterest lavorano da sempre con uno scopo comune: ispirare la propria community. Con questa importante collaborazione internazionale vogliamo unire le forze non solo per dare più risalto al nostro messaggio, ma anche e soprattutto per far conoscere una realtà importante come quella della bellezza sostenibile”, spiegano i co-founder di Abiby Mario Parteli e Luca Della Croce.

La box “Green for clean” in collaborazione con Pinterest potrà essere acquistata entro il 12 giugno sul sito di Abiby, a partire da 19,90€.