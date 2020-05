Un premio per le soluzioni innovative

Ai nastri di partenza Switch2Product - Innovation Challenge, il programma che seleziona e valorizza sul mercato soluzioni innovative, nuove tecnologie e idee di impresa proposte da studenti e laureati da un massimo di tre anni, ricercatori, alumni e docenti del Politecnico di Milano.

La Challenge, giunta alla XII edizione, è promossa da PoliHub, l’Innovation District & Startup Accelerator del Politecnico di Milano, gestito da Fondazione Politecnico, dal Technology Transfer Office (TTO) del Politecnico e da Deloitte, che supporterà le migliori startup nella fase di go-to-market. Confermata anche quest’anno la partnership con l’Università Bocconi – attraverso B4i-Bocconi for innovation, la nuova piattaforma per startup di pre-accelerazione, accelerazione e sviluppo interno alle aziende – e con il MIP-Business School del Politecnico di Milano.

LE NOVITÀ DELLA XII EDIZIONE

Novità di quest’anno sono le partnership con Joule, la Scuola di Eni per l’Impresa, con un percorso che fornisce strumenti e competenze nell’ambito della transizione energetica, nei perimetri della decarbonizzazione, dell’economia circolare e del clean tech, e Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore, con il percorso Get it! Twice, focalizzato su soluzioni innovative e impact-oriented per rispondere ai bisogni di welfare e sanità.

Sale a 210 mila euro il Grant S2P messo a disposizione dal Politecnico di Milano, grazie al premio di 60 mila euro riservato a un progetto dedicato a combattere l’emergenza e l’impatto da Covid-19. I vincitori otterranno, oltre ai finanziamenti finalizzati alle attività di prototipazione e validazione in campo dei progetti, un percorso dedicato alla valorizzazione dei risultati della ricerca e all’accelerazione delle iniziative imprenditoriali in PoliHub.

Quest’anno il valore complessivo del montepremi è di oltre 1 milione di euro, grazie agli Special Grant e agli Special Program Joule Energizer e Get it! Twice, i cui finalisti riceveranno uno Special Grant di 30 mila euro e l’accesso a un percorso di incubazione specifico.

Tra i partner anche Bugnion che assegnerà a 4 progetti selezionati tra i vincitori un voucher da 2 mila euro per l’acquisto di servizi specialistici in materia di tutela, gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale.

Ulteriori premi messi a disposizione da Partner affiliati saranno comunicati durante il corso dell’iniziativa.

C’è tempo fino al 30 giugno 2020 per presentare la propria idea.

“S2P rinnova da oltre dieci anni la responsabilità del Politecnico di Milano verso la valorizzazione di idee imprenditoriali originali e ad alto impatto innovativo. Con S2P cresce il valore del finanziamento. Crescono il numero delle imprese coinvolte. Cresce il nostro impegno nell’articolare una rete sempre più ampia e solida a sostegno dei giovani imprenditori”, commenta Ferruccio Resta, Rettore del Politecnico di Milano. “Mai come oggi, a seguito del Covid-19, questi necessitano di un interlocutore affidabile per orientarsi all’interno di un mercato precario e di una situazione economica fortemente volubile. All’emergenza possiamo rispondere con la competenza, quindi con le buone idee che nascono nei contesti accademici o in contatto con essi; con la resilienza, tipica delle startup; con la voglia di guardare al futuro trasformando i rischi in opportunità”.

"Questa nuova edizione di S2P presenta obiettivi ambiziosi e un rilancio del programma che va nella direzione della creazione di nuovo business e della consolidata interazione con grandi aziende”, afferma Andrea Sianesi, Presidente di PoliHub e della Fondazione Politecnico di Milano. “Un’opportunità unica, per PoliHub e per tutto l’ecosistema Politecnico, in un momento delicato come quello che stiamo attraversando, che dà la possibilità a giovani team e aspiranti imprenditori di sperimentare l’innovazione imprenditoriale futura e la capacità di intercettare i bisogni crescenti delle aziende. Mai come in questo periodo il vero valore di un’idea sta nell’adattarsi ai cambiamenti del mercato e della società e aprirsi alle collaborazioni per potenziarne i progressi, testare nuove soluzioni e aumentare la creatività".

“Trasformare le idee più innovative in soluzioni concrete di business per le aziende e per la società è quello che rende Deloitte tra i leader del mercato anche nell’innovazione. Tale concretezza è fondamentale nell’attuale crisi pandemica per immaginare e realizzare la cosiddetta ‘nuova normalità’ con una forte attenzione allo sviluppo di asset che abbiano ricaduta immediata sul mercato e sui comportamenti. S2P è una straordinaria occasione per dare realtà a questa visione. Essere partner di S2P ci rende particolarmente orgogliosi e dimostra il nostro entusiasmo per l’innovazione quale pillar distintivo della strategia Deloitte e quale elemento sempre più centrale nell’affiancamento delle imprese nel loro processo di rilancio nei mercati internazionali. Il ruolo centrale delle imprese, tramite il ruolo di ‘snodo’ di Officine Innovazione e di Deloitte, sin dall’inizio della competizione, rende S2P un’iniziativa strategica in questo contesto di crisi e conferma la bontà della partnership di Deloitte con Politecnico di Milano e PoliHub che è non solo rinnovata, ma ora più che mai essenziale per il bene della comunità economica e sociale e propedeutica a un sostegno vigoroso alla fase di rilancio post Covid del Paese” conclude Andrea Poggi, Deloitte Innovation Leader, NSE.

CHI PUÒ PARTECIPARE

Switch2Product è aperta a qualsiasi ricercatore, professore, studente (Laurea Triennale, Magistrale, Master di I e II livello), laureato da un massimo di tre anni, dottorando di ricerca, assegnista, borsista di ricerca e alumnus del Politecnico di Milano o afferente ai Partner di Ricerca che potrà partecipare da solo, in gruppo o in forma societaria.

LE FASI DEL PROGRAMMA

La fase di raccolta delle candidature è aperta fino al 30 giugno 2020.

Entro il 25 settembre saranno selezionati i migliori 70 progetti che parteciperanno al workshop “Idea Development & Pitch” con l’obiettivo di potenziare e strutturare una presentazione efficace della propria idea d’innovazione.

I 70 selezionati presenteranno i propri progetti ad una giuria composta da rappresentanti di Politecnico di Milano, PoliHub, Deloitte ed esperti del mondo dell’industria che individuerà i 30 finalisti.

Questi ultimi accederanno all’Innovation Boost Program, il percorso di formazione ed empowerment progettato su misura per valutare il potenziale tecnologico e di business dell’idea e definire un concreto piano di sviluppo. L’Innovation Boost Program è realizzato da PoliHub, dal Technology Transfer Office (TTO) del Politecnico di Milano e da Deloitte.

Al termine del programma, i team finalisti sottoporranno i progetti alla giuria che selezionerà i vincitori della XII edizione di S2P.

I PREMI



Le idee vincitrici riceveranno:

Grant di 30 mila euro massimo per l’accelerazione tecnologica nelle fasi di prima prototipazione e validazione in campo delle innovazioni

Premio di 60 mila per un progetto dedicato a combattere l’emergenza e l’impatto da Covid-19

Grant di 30 mila euro per i vincitori degli Special Program Joule Energizer e Get it! Twice

Un programma di accelerazione imprenditoriale pensato e progettato appositamente sulle specifiche esigenze dei progetti prescelti che prevede il supporto professionale di imprenditori di successo, esperti di settore, investitori coordinati dai mentor e dai tutor di PoliHub, Technology Transfer Office (TTO) e Deloitte

Attività di Media Coverage a supporto della promozione e divulgazione delle idee vincitrici

Utilizzo di spazi nelle strutture PoliHub per l’intera durata del percorso di accelerazione

Utilizzo di tutti i servizi messi a disposizione dal distretto di PoliHub



Per ulteriori info, www.s2p.it