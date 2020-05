Minacce e insulti sul web, sotto scorta il governatore Fontana

MILANO (ITALPRESS) - Da due giorni il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e' sotto scorta a fronte delle minacce ricevute. La conferma viene oggi dagli stretti collaboratori del presidente lombardo, che precisano come non sia stato il governatore a chiederla ma che hanno ritenuto di assegnargliela. La prefettura di Varese, citta' in cui Fontana risiede e di cui e' stato sindaco, avrebbe preso la decisione dopo le scritte "Fontana assassino" apparse sui muri nei giorni scorsi a Milano, i volantini intimidatori, sempre a firma dei Carc (Comitati di appoggio alla resistenza per il comunismo), e le minacce a lui rivolte sul web. Al centro degli attacchi la contestata gestione della crisi sanitaria regionale per il Covid 19 da parte di Fontana e della sua Giunta. Nei suoi spostamenti il presidente e' quindi seguito da un'auto di scorta con un agente. (ITALPRESS). fmo/fsc/red 27-Mag-20 10:00