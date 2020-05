LA MIA FASE 2/ Scudieri (Eccellenze Campane): «Ricominciamo da tre pilastri»

Persone, tradizione e tecnologie. Per la nostra fase 2 abbiamo deciso di puntare su questi tre cardini, per vivere questa nuova fase economica e sociale con uno spirito il più possibile positivo e costruttivo, ma con solide fondamenta come il rispetto verso i nostri collaboratori e clienti e un approccio innovativo nel nostro settore, garantito dai mezzi che le tecnologie ci mettono a disposizione.

Come primo passo abbiamo posto la massima attenzione alle norme di sicurezza imposte dal governo per contenere e ridurre le criticità con cui abbiamo a che fare: questa prudenza serve a tutelare tanto i nostri dipendenti, quanto i nostri clienti. Proprio per seguire questa impostazione abbiamo deciso di implementare un nostro sistema di consegna a domicilio di proprietà, una scelta compiuta per rientrare nella strategia di controllo totale della qualità e sicurezza che vogliamo continuare a garantire. Questo passo significa che i nostri clienti continueranno a trovarci sui canali tradizionali e più conosciuti di delivery, e in aggiunta abbiamo voluto implementare un nuovo servizio e compiere un passo ulteriore verso di loro, perché vogliamo meritarci la loro fiducia.

Abbiamo creato il polo enogastronomico di Eccellenze Campane e in un quinquennio lo abbiamo portato in alto. La nostra strategia di valorizzazione delle eccellenze in tavola di tutto il Sud d’Italia, con la fase 2, ha subito un’accelerazione. Oggi stiamo andando verso il completamento di un processo di rebranding con Verace Sudd, nato come spin-off di Eccellenze Campane e primo locale pizzeria aperto a Roma con il nuovo logo. In questo 2020, i ristoranti del polo sono interessati da un ampio processo di rebranding, ma sempre nel rispetto dei nostri valori consolidati: qualità altissima, tradizione, sostenibilità, accessibilità ed economicità. Per questo abbiamo deciso che gli store di Verace Sudd pongano al centro dei loro menù la pizza napoletana, di cui i nostri pizzaioli sono maestri. Già durante la prima parte della fase 2, proprio i nostri pizzaioli hanno messo in mostra le loro capacità rielaborando un impasto più resistente alla prova di consegna a domicilio. Un segno di quanto sia importante il capitale umano per un’azienda come la nostra. Tutti i nostri store punteranno su quello che è uno dei piatti italiani più tradizionali, conosciuto in tutto il mondo, confermando l’attenzione e la centralità del Made in Italy per il nostro brand.

Per avvicinarci ancora di più a chi gradisce la cucina di qualità che proponiamo, abbiamo anche investito su un sito internet rinnovato per il nostro spin-off Verace Sudd (veracesudd.it) e una app per smartphone semplice e funzionale che facilita l’esperienza degli utenti. Grazie a questa nuova infrastruttura digitale, a cui presto si aggiungerà un sito di e-commerce, contiamo di mettere a disposizione del cliente uno strumento ulteriore per poter godere della nostra cucina e dei prodotti in vendita al pubblico. Allo stesso tempo vogliamo essere parte di quelle imprese che hanno continuato a scommettere sull’Italia nonostante la grave emorragia economica.

Ecco dunque spiegati i tre cardini con cui ho iniziato a raccontare la nostra fase 2: persone, tradizione e tecnologie. Seguendoli, siamo convinti che potremo uscire dalla crisi in cui versa la ristorazione e ritrovare una nuova normalità di cui ha bisogno tutta l’Italia, oltre al nostro settore economico tra i più danneggiati dal lockdown.

* AD Eccellenze Campane e Verace Sudd