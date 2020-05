LA MIA FASE 2/ Falletti (Bialetti): «Ecco come... ricomnciAMO»

Da oltre 100 anni Bialetti è al fianco degli italiani e in questo momento di difficoltà ha da subito adottato tutte le misure di sicurezza per affrontare l’emergenza e tutelare la salute dei dipendenti e dei consumatori. Qualche giorno prima che il lockdown fosse ufficializzato dal Dpcm, infatti, abbiamo deciso di chiudere i nostri store e la torrefazione della nostra sede di Coccaglio (BS) per garantire la tutela del personale, e ci siamo premurati di procurare i dispositivi medici necessari per essere poi pronti a riprendere l’attività in assoluta sicurezza.

Sin dall’inizio del lockdown, abbiamo istituito un comitato straordinario, costituito dai manager di tutte le funzioni aziendali, con l’obiettivo di mantenere coesione interna ed essere aggiornati sulle disposizioni di legge e trovare insieme le soluzioni alle varie problematiche.

Siamo molto orgogliosi che tutti i dipendenti si siano subito adattati al lavoro in Smart Working, mostrando un grande senso di responsabilità e permettendo all’azienda di mantenere un ottimo livello di servizio ai nostri clienti.

Abbiamo però voluto restare tutti vicini, anche se virtualmente. Per questo abbiamo lanciato l’hashtag #acasaconvoi, invitando tutta l’azienda a postare foto della loro vita in casa con la Moka Bialetti. La risposta è stata straordinaria e ha mostrato il grande senso di appartenenza alla Bialetti e all’Omino coi Baffi.

Dal punto di vista commerciale, abbiamo compensato le perdite causate dalla chiusura dei negozi monomarca, puntando sui canali on-line. Il mondo caffè ha registrato ottime performance sia sul sito Bialetti, che su Amazon in tutta Europa e su TMall in Cina.

A partire da lunedì 18 maggio abbiamo riaperto i nostri 110 store in tutte le regioni d’Italia con la campagna #ricominciAMOitalia, per dare agli italiani la giusta carica per ripartire e invitare tutti i nostri consumatori a riprendere le buone abitudini. Nei mesi di lockdown, infatti, abbiamo notato che diverse persone hanno pubblicato sui social foto della loro vita familiare con la Moka, perché il rito del caffè è insostituibile. All’interno dei punti vendita sono state adottate le misure previste del Dpcm, tra cui la sanificazione dei negozi, la fornitura del materiale igienico sanitario al personale di tutti i punti vendita e la fornitura di un kit per consentire il rispetto del distanziamento tra i clienti ed il personale. Ed è il nostro Omino con Baffi, da sempre nel cuore degli italiani, che ha cambiato veste mettendosi la mascherina, che guida i clienti nei nostri negozi e li invita a mettere in pratica le norme di comportamento a cui tutti ci stiamo abituando.

Dopo la prima settimana dalla riapertura, siamo molto soddisfatti della performance dei negozi Bialetti. Nonostante gli accessi siano calati del 25%, con punte del 70% nei negozi turistici, il fatturato è cresciuto del 21% grazie ad un forte incremento della Conversion Rate.

* General Manager Business di Bialetti