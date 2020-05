Da Iccrea e Sace 7 milioni a sostegno di due imprese campane

ROMA (ITALPRESS) - Nell'ambito dell'emergenza Covid-19, il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea ha concluso attraverso la Bcc di Napoli le prime due operazioni con garanzia Sace a sostegno di due aziende campane. Protagonista del finanziamento e' Iccrea BancaImpresa, la banca corporate del Gruppo Iccrea che ha finalizzato i due finanziamenti, del valore di 7 milioni complessivi e assistiti da garanzia Sace per il 90%, a beneficio della Ciro Paone e della EP Spa. La Ciro Paone, beneficiaria di un finanziamento di 3 milioni, e' attiva nella produzione e commercializzazione di capi di abbigliamento di lusso, totalmente Made in Italy e conosciuta in tutto il mondo per essere proprietaria del marchio di abiti da uomo "Kiton". La EP, invece, beneficiaria di un finanziamento di 4 milioni, e' attiva nei settori della ristorazione collettiva e dei buoni pasto cartacei ed elettronici da 40 anni. Entrambi le operazioni hanno sei anni di durata e - nell'ambito della crisi generata dal Coronavirus - sono destinate a garantire la continuita' dei flussi di cassa e il sostenimento delle spese del personale delle aziende finanziate. "La collaborazione tra il Gruppo Iccrea e Sace - sottolinea Carmine Daniele, responsabile Iccrea BancaImpresa Area BCC Centro Sud - e' la conferma di una partnership consolidata che diventa ancora piu' concreta quando si tratta di dare un segnale importante a realta' significative del nostro territorio". "Siamo lieti di aver finalizzato queste due operazioni perche' confermano sia l'impegno di Sace nei confronti delle aziende italiane che stanno affrontando questo periodo di notevole complessita', sia la proficua sinergia con attori del sistema bancario italiano come il Gruppo Iccrea, a testimonianza di uno sforzo congiunto di sistema che sta dando i suoi risultati", ha dichiarato Simonetta Acri, Chief Mid Market Officer di Sace. (ITALPRESS). ads/com 27-Mag-20 11:11