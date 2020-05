Coronavirus, tornano a crescere contagi e morti. Lombardia sempre più epicentro

Sono 117 i morti per coronavirus nelle ultime 24 ore. In totale, dall'inizio dell'emergenza, le vittime sono 33.072. I nuovi casi registrati rispetto a ieri sono 584, il 65% dei quali in Lombardia. Ieri 397). In terapia intensiva si trovano 505 persone, 16 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 7.729 persone, 188 meno di ieri. In isolamento domiciliare 42.732 persone (-1.772 rispetto a ieri). I guariti raggiungono quota 147.101, per un aumento in 24 ore di 2.443 unità (ieri erano state dichiarate guarite 2.677 persone).

Il calo dei malati (ovvero le persone attualmente positive) è stato pari a 1.976 unità (ieri erano stati 2.358) mentre. Questi due dati vanno sempre analizzati rispetto al numero di tamponi fatti. Oggi sono stati fatti 67.324 tamponi (ieri 57.674).

Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 115,3 tamponi fatti, il 0,9%. Negli ultimi giorni questo valore è stato in media del 0,9%.