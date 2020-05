Coronavirus, la logistica solidale di DHL Supply Chain Italy

Davanti a un’epidemia improvvisa e stravolgente come quella del coronavirus in Italia, anche i più collaudati sistemi d’emergenza sono andati in difficoltà. La corsa per rimettersi in pari è stata lunga, così come lo sarà ora imparare a convivere con il virus. Ma se tutto ciò è stato possibile, è anche grazie a tanti piccoli grandi gesti di solidarietà.

Ancor prima delle mascherine, in questa crisi sanitaria globale la prima carenza è stata di farmaci e forniture mediche salvavita. E in un quadro così complicato, la logistica ha silenziosamente svolto un ruolo cruciale per salvare vite umane.

Nell’ambito delle donazioni di farmaci coordinate dall’AIFA, l'Agenzia italiana del farmaco, DHL Supply Chain Italy ha fornito gratuitamente il proprio servizio di logistica altamente qualificato consegnando gli anestetici destinati ai reparti di terapia intensiva degli ospedali di tutto il territorio nazionale, dando priorità assoluta alle strutture delle regioni più colpite dall’epidemia, che avevano terminato le scorte. Data la complessità della gestione logistica, DHL Supply Chain Italy si è subito attivata insieme alla sua controllata Eurodifarm per provvedere alla consegna degli ordini più urgenti in Lombardia e Veneto già dal mattino seguente alla richiesta.

In tre giorni, sono state completate le consegne in tutta Italia, isole comprese: 126.428 confezioni, pari a 632.140 dosi, di cui oltre 75 mila, il 60% del totale, in un solo giorno. Un lavoro urgente e di grande sinergia, offerto a titolo gratuito come atto di solidarietà e di social responsibility verso gli ospedali italiani, gli operatori sanitari e tutte le persone colpite dall’epidemia.

«Con l’arrivo del coronavirus, DHL Supply Chain Italy si è organizzata da subito per supportare le richieste straordinarie della logistica sanitaria italiana. Siamo orgogliosi di esser riusciti, insieme a Eurodifarm, a ricoprire un ruolo essenziale per la sanità italiana e per i molti cittadini colpiti da Covid-19, supportando AIFA in un compito così speciale, dando pronta risposta a una situazione estremamente delicata e urgente», spiega l’amministratore delegato Antonio Lombardo.

Contestualmente al lavoro svolto per AIFA, Eurodifarm - società specializzata nel trasporto di farmaci a temperatura controllata - ha garantito la consegna dei farmaci alle farmacie e agli ospedali di tutta Italia per conto delle più importanti società farmaceutiche e medicali. Le consegne non si sono mai interrotte nemmeno nelle aree a più alto rischio, le cosiddette "red zone", come in provincia di Lodi, Bergamo e Brescia.

Magazzinaggio, trasporto, posizionamento, installazione, montaggio e decontaminazione sono le attività che un’altra controllata di DHL Supply Chain Italy, la MITSafetrans, ha eseguito per le apparecchiature medicali. Per molti clienti sono state gestite in tempi record le consegne delle tanto attese e indispensabili attrezzature per gestire l’emergenza nelle sale di terapia intensiva e subintensiva ospedaliere, come i respiratori, gli ecografi, le TAC, le radiologie e le apparecchiature per analisi. Infine per un’azienda biofarmaceutica svedese specializzata in malattie rare, DHL Supply Chain Italy ha gestito le attività di magazzino e trasporto: un altro tassello fondamentale nel portare a termine con successo un’operazione estremamente delicata ed urgente, ovvero la consegna di particolari farmaci anti Covid-19 oggetto di studi clinici effettuati in alcuni ospedali italiani e selezionati dall'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive.

«Quando, nel 2011 e nel 2016, Eurodifarm e MITSafetrans sono rispettivamente entrate a far parte del nostro Gruppo, abbiamo potuto concretizzare la strategia aziendale di rafforzare la nostra presenza nel mercato Life Science & Healthcare e di ampliare l’offerta dei servizi entrando in mercati di nicchia e nella logistica HiTech – conclude Lombardo –. Una doppia acquisizione che si è rivelata ancor più strategica durante questa emergenza improvvisa».