Fondazione Italia sociale lancia “Civic Action”

La fase di emergenza scatenata dal Covid-19 ha sfidato duramente il nostro Paese ma, al contempo, è stata un’occasione per mettere alla prova il nostro sistema sociale che ha rivelato un sentimento civico che sembrava sopito da tempo.

La Fondazione Italia sociale in collaborazione con Onde alte e Sky TG24 lancia “Civic Action” una chiamata a tutti coloro che con le proprie azioni hanno generato esperienze di valore sociale contribuendo ad alleviare in tutti i modi possibili il disagio degli altri.

Civic Action vuole andare alla ricerca di tutte quelle esperienze e pratiche che hanno il potenziale per svilupparsi anche dopo l’emergenza, per costituire la base di un nuovo e più robusto tessuto civico. Iniziative che hanno dato buona prova di senso civico e che, indipendentemente dall’emergenza Covid-19, debbano durare e ampliarsi.

Possono partecipare tutti, cittadini singoli e organizzazioni, senza limiti anagrafici o di alcun genere.

Le esperienze e pratiche potranno rientrare in una di queste track di interesse: viaggi, arte e cultura, formazione scolastica, ambiente, economia e lavoro, salute e benessere, governance, media e intrattenimento e solidarietà in azione (assistenza sociale).

Tutte le proposte devono essere inviate entro il 16 giugno 2020, tramite apposito form sul sito https://action.becivic.it/. I progetti più interessanti verranno raccolti in una presentazione e resi disponibili a tutti online. Tra questi, 5 verranno selezionati per essere raccontati dai protagonisti in un incontro live su SkyTg24.