Bonus baby sitter: importo, dettagli, beneficiari

Con il decreto Rilancio, il Governo ha confermato il bonus baby sitter destinato al pagamento delle prestazioni di cura ai minori, raddoppiandolo: dai 600 euro previsti in precedenza ai 1200 euro (ma solo per coloro i quali non lo hanno ricevuto ad aprile), per figli di età inferiore ai 12 anni alla data del 5 marzo 2020. Questo limite di età non è presente in caso di figli disabili, purché siano iscritti a scuole di ogni ordine grado o siano ospitati in centri assistenziali diurni.



Il bonus baby sitter prova dunque ad aiutare i veri dimenticati della ripartenza, i bambini, e i loro genitori. Se l’Italia ha riaperto gran parte dei suoi settori, le scuole sono rimaste chiuse e i bimbi sono rimasti in carico ai padri e alle madri, sia a quelli che hanno potuto riprendere a lavorare in azienda, sia a quelli che hanno continuato in smart working. Entrambi con un maledetto bisogno di nonni (se ancora vivi, autosufficienti o raggiungibili) o di baby sitter.

Bonus baby sitter: i dettagli

Oltre che per il pagamento delle prestazioni di baby sitting, il bonus può essere utilizzato entro il 30 settembre 2020 anche per pagare le rette dei centri estivi o strutture analoghe:



- servizi integrativi per l’infanzia;

- centri educativi e ricreativi;

- servizi socio educativi territoriali

- servizi integrativi/innovativi per la prima infanzia.



Raddoppiato da 1000 a 2000 euro anche il valore del bonus destinato per gli operatori del settore sanitario privato e pubblico, e per quanti operano nella sicurezza, difesa e soccorso pubblico.



Importante sapere che i 1200 euro indicati dal decreto sono il valore massimo ottenibile, diviso su più figli entro i 12 anni appartenenti allo stesso nucleo familiare. Il bonus è alternativo al congedo parentale.

Chi lo può richiedere

Il bonus può essere richiesto qualora in famiglia non vi siano genitori che beneficiano di strumenti di sostegno al reddito, erogati in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, come, Naspi, mobilità, Cigo. Allo stesso modo, nel nucleo familiare non vi siano genitori disoccupati o non lavoratori, incompatibilità e divieto di cumulo.



Il bonus può essere richiesto dai lavoratori dipendenti privati, dai lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata dell’Inps e dagli autonomi iscritti all’Inps o ad altre casse previdenziali, purché provvedano a comunicare a queste casse la richiesta di fruizione del sussidio.



Può essere richiesto anche ai dipendenti del settore pubblico che appartengono a determinate categorie, per le quali è riconosciuto in misura aumentata:



- Medici;

- Infermieri;

- Operatori socio-sanitari;

- Tecnici di laboratorio biomedico o di radiologia medica;

- Operatori della sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per far fronte all’emergenza da Covid-19.

Bonus baby sitter: come richiederlo

Per richiedere il bonus baby sitter la procedura è analoga a quella che si utilizza per il bonus colf e badanti, in quanto anch’esso viene erogato dall’Inps. Può essere richiesto:



- Tramite i Caf e i patronati;

- In via telematica attraverso il sito dell’Inps, non appena l’istituto avrà autorizzato la procedura con una comunicazione ufficiale: sezione “Servizi online” - “Servizi per il cittadino”

- Tramite il contact center dell’Inps: numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06.164.164 (da rete mobile, con tariffazione in base al profilo tariffario dell’utente chiamante).



Per accedere al sito dell’Inps e presentare la domanda online, è necessario essere in possesso di almeno una delle seguenti credenziali:



- SPID di livello 2 o superiore;

- PIN dispositivo rilasciato dall’Inps;

- PIN semplificato Inps;

- Carta d’identità elettronica 3.0;

- Carta nazionale dei servizi (CNS).



Il bonus baby sitter è erogato attraverso il Libretto Famiglia dell’Inps, utilizzato per pagare le prestazioni di lavoro occasionale. Per procedere ai pagamenti attraverso questo strumento, è necessario avere il Pin dispositivo Inps.