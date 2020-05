Sostenibilità integrata: un valore competitivo per il successo

L’ente di certificazione leader a livello internazionale DNV GL - Business Assurance, ha confermato e riconosciuto l’impegno per la sostenibilità economica, sociale e ambientale di Cellnex Italia, principale operatore indipendente di infrastrutture per telecomunicazioni wireless, e prima azienda a livello mondiale a cui DNV GL ha conferito l’attestazione EASI® per la sostenibilità. L’attestazione ottenuta è la naturale evoluzione di un percorso di “best practice” ben radicato nella cultura aziendale di Cellnex Italia. Il modello EASI® (Ecosistema Aziendale® Sostenibile Integrato) è un percorso innovativo sviluppato da Consulnet Italia e da Rödl & Partner nell’ambito del Progetto SIrcle® per integrare la responsabilità sociale e la sostenibilità nelle strategie e in tutti i processi aziendali. EASI® recepisce le norme internazionali e i principi fondamentali che regolano le fasi evolutive dello sviluppo sostenibile ambientale sociale ed economico quali i 17 SDG dell'Agenda 2030 dell’Onu, i criteri ESG (Environmental, Social and Governance) e gli standard GRI adottati dal mercato per individuare gli investimenti sostenibili.

Il percorso per ottenere l’attestazione è strutturato in più fasi: dall’assessment, alla pianificazione di azioni concrete e graduale implementazione a tutti i livelli, in un processo evolutivo di continuo miglioramento. L’ascolto, il coinvolgimento di tutti gli stakeholders e la trasparenza nel comunicare le azioni intraprese, sono passaggi che consentono di allinare tutto l’ecosistema aziendale attorno a valori olistici dello sviluppo sostenbile creando un moltiplicatore naturale. Tra i punti di forza nel rapporto di DNV GL, Cellnex Italia ha dimostrato di aver implementato azioni concrete volte a impostare un nuovo equilibrio dinamico tra le persone, l’ambiente e il business.

“La sostenibilità, integrata nei processi decisionali, è un valore competitivo per il successo - commenta Gianluca Landolina, Presidente e Amministratore Delegato di Cellnex Italia - il protocollo EASI® non è solo uno standard ma una visione in cui la sostenibilità diventa uno dei più importanti fattori di crescita. Oltre che perseguire azioni, puntiamo a sviluppare una cultura e a condividerla appieno ad ogni livello della nostra organizzazione. E questo è pienamente in linea con la nostra filosofia, alla base di una strategia aziendale di lungo periodo.”

“E’ stato interessante per DNV GL vedere l'applicazione di requisiti molto ampi che spaziano dall'ambiente, alla sicurezza, ai principi etici nelle relazioni con i dipendenti e con i partner, all'equilibrio economico finanziario” - commenta Valentina Salvi, Lead Auditor di DNV GL-Business Assurance - Cellnex ha dimostrato grande proattività nel cogliere questo schema come nuovo stimolo in ottica di una sostenibilità sempre più pervasiva all'interno della sua organizzazione.”

Grazie alla sensibilità maturata, anche la risposta all’emergenza Covid19 è stata rapida e capillare. Infatti, Cellnex Italia ha istituito un comitato per attivare azioni di sostegno verso i clienti: per favorire una veloce risposta alla straordinaria richiesta di connettività, l’azienda ha offerto ospitalità gratuita sulle sue torri e verso i fornitori per i quali sono state individuate iniziative flessibili a sostegno del business. Inoltre, sono state create iniziative per adeguare l’azienda agli aspetti formali ma anche psicologici del lavoro da remoto. Numerose anche le opportunità di e-learning, webinar e momenti di socialità. “Il benessere degli individui si traduce in benessere collettivo, allenando resilienza e duttilità al cambiamento” conclude Landolina.