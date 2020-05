Open Arms, giunta del Senato dice no a processo per Salvini

ROMA (ITALPRESS) - La Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari del Senato ha espresso parere contrario alla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini per il caso Open Arms. Sono stati 13 i voti contrari e 7 i favorevoli. Italia Viva aveva annunciato che non avrebbe partecipato al voto. Contro l'autorizzazione a procedere hanno votato 5 senatori della Lega, 4 di Forza Italia, uno di Fratelli d'Italia, l'ex M5S ora al gruppo Misto, Mario Giarrusso, Meinhard Durnwalder delle Autonomie e la Cinquestelle dissidente Alessandra Riccardi. I voti a favore, invece, sono stati espressi da 4 senatori M5s, 1 del Pd, 1 Leu e l'ex M5S ora al Misto, Gregorio De Falco. Non hanno invece partecipato al voto i tre senatori di Italia Viva. Sulla questione sara' chiama ora a esprimersi l'Aula del Senato. (ITALPRESS). ads/red 26-Mag-20 12:03