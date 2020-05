LA MIA FASE 2/Lifenet Healthcare:portiamo le aziende “Back On Track”

In un periodo così delicato come quello che stiamo vivendo in cui la sicurezza e la salute delle persone viene prima di tutto, il nostro Gruppo ha saputo porsi come leader in Italia per i servizi di consulenza per la sicurezza sui luoghi di lavoro rispetto al rischio da Coronavirus. Indicazioni e linee guida per riprendere l’attività aziendale in modo sicuro rispetto al Coronavirus: è questo “Back On Track”, il modello che è stato adottato già da diverse aziende italiane (Ferrari, Gucci, Marelli, TIM, Technogym, Pellegrini, Imab, Vibram solo per citarne alcune) anche grazie al supporto e alle competenze di esperti e specialisti esterni.

La diffusione del virus SARS-CoV-2 e della patologia ad esso associata, il Covid-19, ha indotto il Governo a misure restrittive che hanno comportato la drastica contrazione degli scambi economici ed in molti casi l’interruzione dell’attività produttiva. Si è quindi posto il tema, anche per le imprese che non hanno mai sospeso la propria attività (come ad esempio quelle del settore alimentare, o, parzialmente, delle telecomunicazioni) di identificare le migliori indicazioni e linee guida per rafforzare la sicurezza dei propri dipendenti e, indirettamente, dei loro familiari, nonché dei clienti, dei fornitori e degli altri stakeholder. Il senso di responsabilità da parte dei datori di lavoro a tutela dei loro dipendenti e della regolare continuità delle loro aziende non è mai stato infatti così importante. Il nostro obiettivo è stato quello di trovare una risposta a tutte queste esigenze, fornendo strategie di gestione e di prevenzione e sfruttando alcuni nostri punti di forza, come la compresenza e la collaborazione stretta tra professionisti di diverse estrazioni (medici, manager, scienziati, tecnici). Ci siamo occupati, e continueremo ad occuparci di molte aziende, anche nella fase di follow up, mantenendo un continuo monitoraggio della situazione e aggiornando il piano d’azione in funzione delle linee guida medico-scientifiche e della loro evoluzione .

Il desiderio di non abbandonare i nostri pazienti lo abbiamo dimostrato partendo, in primis, dalle strutture afferenti al nostro gruppo. Al Centro Medico Visconti di Modrone di Milano, al CeMeDi di Torino e nei centri oculistici Eyecare Clinic di Milano e Brescia, sotto la regia dell’amministratore delegato Franco Perona, abbiamo attivato, nei mesi scorsi, un servizio di “Primo Supporto Medico”. L’iniziativa era volta a fornire un parere medico e un orientamento diagnostico per problemi non differibili in un momento in cui l’accesso alle strutture sanitarie ospedaliere era limitato a causa della gestione del COVID-19.

In particolare, l’offerta prevedeva una prima valutazione a chi accusava sintomi di nuova insorgenza ma anche la possibilità di sottoporsi ai controlli programmati per pazienti affetti da patologie croniche o in gravidanza. In questa duplice ottica abbiamo quindi attivato un servizio gratuito di consultazione medica per via telefonica e video che andava ad aggiungersi alla normale attività di visite mediche, medico-oculistiche e indagini diagnostiche, erogate in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio.

Siamo orgogliosi inoltre che il Gruppo abbia potuto dare il proprio supporto concreto nella lotta all’emergenza Covid grazie all’impegno di medici e infermieri del Piccole Figlie Hospital di Parma, guidato da Roberto Gallosti: in due mesi, dal 18 marzo al 15 maggio, sono stati accolti e curati 140 pazienti contagiati dal coronavirus. Dagli iniziali 15 posti letto si è passati rapidamente a 37 letti a regime, nel reparto di degenza al terzo piano. È stata una responsabilità rilevante, specie in relazione alle dimensioni di questo ospedale, in grado di testimoniare un impegno concreto, a cui si aggiunge la disponibilità che abbiamo dato ad accogliere pazienti non-Covid, nella degenza al secondo piano, in base alle necessità che di volta in volta emergevano nel burrascoso periodo.

Siamo molto soddisfatti di come la nostra realtà abbia saputo muoversi per fronteggiare con competenze, capacità e risorse una sfida senza precedenti come quella che stiamo vivendo.

Seppur nella drammaticità della situazione, crediamo fortemente che si genereranno energie che sapranno guidare il Paese verso cambiamenti positivi e che, fino a poco tempo fa, credevamo irrealizzabili.