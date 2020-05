LA MIA FASE 2/Fluentify: «Le competenze si acquisiscono online»

Costretti a casa dal lockdown, molti italiani si sono letteralmente immersi nei corsi di formazione online, riscoprendo il valore del tempo e l'utilità della tecnologia. Un cambiamento che è destinato a lasciare il segno: anche ora che le misure restrittive si sono allentate, infatti, molti lavoratori resteranno in modalità smart working.

In molte aziende, impossibilitate a portare avanti la propria attività produttiva, la formazione è stata una vera e propria ancora di salvezza, confermando un'inversione di tendenza nell'utilizzo degli strumenti da parte dei lavoratori: dai corsi in aula a lezioni one-to-one via computer, tablet o smartphone, per aggiornare e perfezionare le competenze professionali.

Il Coronavirus ha sconvolto le abitudini di tutti, ma non ci ha trovato impreparati a gestire il cambiamento. Fluentify, che dal 2013 si occupa dell'apprendimento delle lingue da remoto, è una nativa digitale e propone un’offerta che supera i limiti del corso in aula e di gruppo, con sessioni che possono svolgersi in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo mobile, prenotando o dando disdetta anche con pochissimo preavviso.

Questo modus operandi si è rivelato un vantaggio competitivo per noi, pur dovendo fare i conti con l'aumento esponenziale delle richieste: secondo Google Trends giá nelle prime settimane di marzo si era giá registrato un +100% delle richieste di corsi di formazione online. La nostra piattaforma nel bimestre marzo-aprile ha segnato un aumento delle sessioni addirittura del 200%, un dato che ci ha imposto di potenziare i nostri servizi, a partire dalla necessità di raddoppiare il numero dei tutor madrelingua certificati di cui ci avvaliamo e che, a regime normale, sono 180, in collegamento da tutto il mondo.

Non sono inoltre mancate le iniziative di soliderietà digitale, resesi molto importanti soprattutto della prima fase di grande incertezza e confusione e abbiamo cosí scelto di mettere a disposizione delle aziende un mese di accesso gratuito alla nostra Academy: 250 video a disposizione dei dipendenti e fruibili sia da desktop che da mobile, per esercitarsi con l’inglese comodamente da casa.

Da tempo, chi si occupa della gestione delle risorse umane ha riconosciuto quanto la formazione aziendale sia una leva fondamentale non solo per migliorare le competenze del personale, dando alle aziende un vantaggio competitivo, ma anche per accrescere l’impegno e la lealtà dei dipendenti rendendoli parte del processo evolutivo dell’azienda. La situazione di emergenza ha accelerato questa evoluzione verso nuove modalità di erogazione come l’e-learning, il mobile learning o il ricorso a formule “blended”, che prevedono sia l’interazione con tutor e docenti sia la fruizione di contenuti attraverso i video.

La situazione eccezionale che abbiamo vissuto in questi mesi ha dato una forte scossa al settore dell'e-learning, introducendo una modalitá di apprendimento nuova, soprattutto per le PMI, spesso ancora legate a un'idea di lavoro basata sulle ore lavorate, anziché al raggiungimento di obiettivi. L'impostazione dei corsi di Fluentify, basata sull'utilizzo degli strumenti tecnologici, ha sempre consentito una fruizione 24 ore su 24, 7 giorni su 7 risponde proprio a questa esigenza di flessibilitá. Durante il lockdown, con i lavoratori piú liberi di gestire il loro tempo e con esigenze stravolte, ad esempio dalla presenza dei figli a casa, abbiamo rilevato un cambiamento nelle loro abitudini di accesso ai corsi: i giorni con piú sessioni sono stati nel cuore della settimana, il giovedì seguito dal mercoledì, mentre la fascia oraria piú gettonata è stata quella dalle 14 alle 16, e poi dalle 7 alle 9 del mattino.