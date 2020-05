LA MIA FASE 2 / Dorelan: “Ripartiamo puntando su Italia e Stati Uniti”

Dopo la chiusura dell’azienda avvenuta il 12 marzo scorso, anticipando in via precauzionale le direttive a livello nazionale, abbiamo deciso di ripartire dal punto dove ci eravamo fermati: abbiamo riavviato il sito produttivo di Forlì, riaperto le porte dei 95 punti vendita e messo le basi per avviare un importante piano di sviluppo anche sui mercati esteri.

Sono stati due mesi di sospensione delle attività produttive in cui la nostra azienda, realtà di primo piano nel settore Bedding 100% Made in Italy, non si è mai fermata del tutto e ha concentrato il proprio impegno, creatività e forza imprenditoriale, maturata in oltre 50 anni di storia, con una grande nuova sfida: consolidare la presenza sul territorio nazionale e allo stesso tempo avviare una strategia internazionale che vede come primo passo l’inaugurazione di una nuova filiale a Miami.

La ripartenza post lockdown si concretizza, dunque, da un lato con lo sviluppo del canale retail e, in particolare con l’apertura a brevissimo, di due nuovi punti vendita Dorelan nel nostro Paese, uno a Milano e l’altro a Bologna. Dall’altro con la nascita della nuova corporation Dorelan USA, certi che il Made in Italy sia oggi più che mai un modello valoriale aprezzato in tutto il mondo.

Perché proprio Miami? Headquarter della corporation americana, la città di Miami è considerata il centro mondiale del cruising e punto di riferimento per il settore dell’hotellerie, aree di importanza strategica per Dorelan che è già presente con i suoi prodotti in oltre 10.000 hotel in Italia e all’estero e in circa 50.000 cabine delle più prestigiose compagnie crocieristiche. Si tratta di un nuovo tassello nel processo di internazionalizzazione che vede la sede di Miami affiancarsi a quella di Lione in Francia inaugurata nel 2018.

Ciò che ci ha convinti a compiere questo passo, se pur in una situazione di emergenza a livello mondiale, sono state le crescenti richieste dei nostri prodotti, dai materassi ai sistemi letto, dalle reti fino ai guanciali, riconosciuti per la capacità di garantire quel benessere psico-fisico che oggi più che mai è al centro delle esigenze delle persone.

Nel moderno stabilimento Dorelan di Forlì, all’interno di uno spazio di 35.000 mq e grazie all’impegno di 250 dipendenti - vengono progettati e sviluppati tutti i prodotti – oltre 220.000 materassi ogni anno.

Punto fermo della nostra produzione, anche in futuro, la scelta delle materie prime di provenienza italiana - e ove non possibile, europea nel segno dell’affidabilità.

Siamo molto orgogliosi di questa avventura targata USA e di avere la possibilità di esportare la filosofia Dorelan fortemente basata su tre elementi chiave: innovazione, sicurezza e benessere. Continueremo a investire importanti risorse in ricerca e sviluppo e in particolare sui brevetti e sulle migliori certificazioni del settore che garantiscono le prestazioni del sistema letto Dorelan. Ripartiamo quindi da qui, certi che Miami sia solo la seconda di tante altre filiali di Dorelan nel mondo.

* Ceo e Marketing Manager di Dorelan