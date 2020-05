Cyberoo, Intermonte avvia la copertura del titolo con upside del 94%

Cyberoo, Pmi innovativa quotata su AIM Italia, specializzata in cyber security per le imprese, informa che Intermonte SIM ha avviato la copertura sul titolo della società con un giudizio buy. Il target price è stato fissato a 7,2 euro per azione, con un upside del 94%, con riferimento all’ultimo prezzo di chiusura disponibile alla data della ricerca. Alla base della valutazione espressa da Intermonte c’è il fatturato solido di Cyberoo e il potenziale di crescita della marginalità, supportata dal forte potenziale di sviluppo nel settore della cyber sicurezza.

Lo studio mette in luce come le capacità tecnologiche di Cyberoo nei settori dell'intelligenza artificiale e del machine-learning, evidenziate nelle soluzioni di punta (Cyber Security Suite e Titaan Suite) e rese possibili dalla struttura aziendale ad alta competenza/costi competitivi, possano portare nei prossimi anni ad un notevole aumento dei volumi con vaste economie di scala. La ricerca, che giunge a poco più di un mese dalla nomina di Intermonte Sim come Specialist & Corporate Broker della società, fa così entrare Cyberoo a pieno titolo nel gruppo di aziende TECH seguite da Intermonte, tra le più solide e promettenti nel proprio settore.

Principale investment bank indipendente sul mercato italiano, Intermonte Sim vanta una profonda conoscenza del settore, delle sue dinamiche e la più capillare Sales Force sul mercato azionario italiano.