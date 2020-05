Bce, a rischio il sistema bancario e la tenuta dell'intera moneta unica

Un settore finanziario e bancario che ha visto incrementare in materia notevole le sue vulnerabilità a causa dell’epidemia di Coronavirus. Servono risposte politiche “essenziali per preservare la stabilità finanziaria”. Altrimenti si rischia di rilanciare i timore di uscita dall’euro. A parlare in questo modo oltremodo allarmante è la Bce nel suo Financial Stability Review del mese di maggio. «Se le misure adottate a livello nazionale o europeo – si legge ancora - fossero giudicate insufficienti a preservare la sostenibilità del debito, il giudizio del mercato su un rischio di ridenominazione potrebbe salire ulteriormente».

La pandemia ha causato una delle più acute contrazioni economiche della storia recente, ma misure politiche di ampio respiro hanno evitato un tracollo finanziario», ha affermato il vicepresidente della Bce, Luis de Guindos. Però non bastano e devono continuare. « le ripercussioni della pandemia sulle prospettive di redditività delle banche e sulle finanze pubbliche a medio termine dovranno essere affrontate in modo che il nostro sistema finanziario possa continuare a sostenere la ripresa economica», insiste lo spagnolo.

Le banche dell'eurozona «dovrebbero beneficiare delle azioni delle autorità che hanno allentato i requisiti patrimoniali e garantito maggiore flessibilità operativa per mantenere il flusso del credito all'economia», rileva la Bce. «Inoltre - si legge nel documento - la supervisione bancaria Bce ha raccomandato alle banche di sospendere temporaneamente il pagamento dei dividendi e i buyback, rafforzando la loro capacità di assorbire perdite ed evitare il deleveraging. Si prevede che queste misure patrimoniali - sottolinea la Bce - resteranno valide finché la ripresa economica non sarà consolidata».