Aperitivo su Zoom... col prosecco in kit

“Rimanere a casa” senza perdere i momenti di condivisione con parenti e amici: è questo lo spirito di “Condividiamo un ape” (#condividiamounape), la campagna lanciata da Villa Sandi per mitigare, sempre in maniera responsabile, gli effetti sociali che ha avuto la Pandemia di Coronavirus.

“Con AperitivoDelivery.it e #Condividiamounape – spiega Giancarlo Moretti Polegato, Presidente di Villa Sandi - vogliamo sostenere la convivialità tipica dell’aperitivo all’italiana, una tradizione che è diventata un vero e proprio rito in tutto il mondo. Le difficoltà del momento ci obbligano a rivedere le nostre abitudini in molti aspetti, anche e soprattutto nella socialità. Ritengo che la tecnologia e i social media possano aiutarci a creare nuova modalità di fruizione di questi momenti di gioia e di leggerezza, accelerando il processo di Digital Tasting che era già in atto. Con #Condividiamounape promuoviamo anche il nostro territorio, unendo un prodotto tipico ed eccellente come il nostro Prosecco Millesimato al Pan da Vin della scuola Dieffe di Valdobbiadene”.



L’idea è quella di condividere attraverso un post o una storia Instagram un aperitivo con i propri amici e conoscenti usando l’hashtag #Condividiamounape. Per l’occasione il gruppo della famiglia Moretti Polegato ha ideato un vero e proprio “kit” composto da una bottiglia di Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Brut Millesimato accompagnato da un set di Pan da Vin. Il Pan da Vin è un particolare tipo di pane ideato appositamente per le degustazioni di Prosecco dalla scuola DIEFFE di Valdobbiadene, una scuola di eccellenza in Veneto e a livello nazionale per i futuri operatori della gastronomia e della ristorazione.

Il “kit” Villa Sandi, a cui è stato dedicato un packaging a tema, potrà essere spedito in tutta Italia e sarà acquistabile dalla pagina www.aperitivodelivery.it con le spese di consegna che saranno totalmente a carico dell’azienda trevigiana. Il sito permetterà anche di inviare il kit a parenti o amici per poter ricreare la gioia della condivisione di un aperitivo, anche se a distanza.



A lanciare l’iniziativa sono stati 4 influencer molto noti agli utenti Italiani di Instragram: Simone Finetti, partecipante alla quarta edizione del noto programma televisivo Masterchef Italia; Caterina Zanzi, titolare del blog “Conosco un Posto” con cui costruisce una sorta di guida sul settore del food e della ristorazione, soprattutto a Milano; Federico Graziati, travel-blogger trevigiano con la passione per la fotografia; Giulia Torelli, che con il suo account Instagram @Rockandfioc condivide contenuti legati alla moda e al lifestyle.