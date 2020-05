Quest’anno la vacanza sicura è in barca!

Dopo tante restrizioni sociali ed incertezze sul nostro futuro, abbiamo decisamente bisogno di una vacanza, pur non essendo ancora psicologicamente pronti a condividere gli spazi comuni come facevamo un tempo.

Anche se questa emergenza per fortuna sta scemando, faremo fatica ancora per un po’ a non guardare il nostro vicino di tavolo al ristorante con un po’ di diffidenza, oppure vedere il proprio bambino giocare con un amichetto vicino di ombrellone senza provare uno stress psicologico indotto da questa quarantena che ha profondamente condizionato il nostro modo di relazionarsi con il prossimo.

La vacanza in barca è l’unico mezzo che ci permetterà di vivere questa necessità psicologica di distanza sociale non come una privazione, ma come un lusso: La libertà. La libertà di viaggiare e di vedere posti meravigliosi senza promiscuità indesiderate; La libertà di fare il bagno (una necessità atavica di purificazione che ritrova un nuovo significato contemporaneo) senza vicini intorno; La libertà di ritrovare il piacere di brindare ridere e scherzare, ma gradualmente, solo con gli amici che più ci sono mancati in questi mesi terribili e nessun altro. Mai come quest’anno la barca è senza dubbio il posto migliore dove riappropriarci degli spazi comuni, da condividere solo con pochi intimi e ritornare gradualmente alla normalità.

Ci meritiamo tutti la più bella vacanza di sempre.



Lucas

CEO & FounderMadMax Franchising Nautico

Su tutti i nostri catamarani sono installati generatori di ozono, tecnologia usata anche nelle sale chirurghiche per abbattere le cariche batteriche e virali al 99,9%. Il più efficace battericida e virucida esistente sulla terra.

