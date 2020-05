Facebook diventa Facezom e si butta nell’e-commerce

La pubblicità sui suoi sociale rende sempre meno – ovviamente: ce n’è una valanga! – e Facebook cosa ti fa? Inventa l’e-commerce! Ovvero, scopiazza Amazon! L’insostenibile leggerezza del business irreale basato solo su una pubblicità ormai del tutto decorrelata dal trend dei consumi si sta manifestando, e la forza di Amazon si conferma derivare non solo dalla sua posizione di sfacciato monopolio ma anche dal fatto che, per o meno, il gruppo fondato da Jeff Bezos rende uno straordinario servizio di logistica… Detto, fatto! Arrivano i Facebook Shops.

Permetteranno alle aziende di vendere direttamente attraverso i loro account Facebook e Instagram – lasciando ai colossi social di Zuckerberg una percentuale di ogni transazione, naturalmente. Un servizio già collaudato verso alcuni grandi clienti verrà esteso: il che, nelle mire del boss, compenserà il rallentamento della sua principale fonte di reddito: la vendita di annunci mirati.

I proprietari di piccole imprese sono stati in grado di creare una pagina Instagram o Facebook per anni, ma i loro post sono sempre stati sepolti nei news feed, a meno che non abbiano pagato fior di dollari per promuoverli. Dopotutto, non c'era molto incentivo per Facebook ad attirare l'attenzione su di loro se le loro transazioni avvenivano altrove su internet. Ma con Shops, Facebook potrebbe trarne beneficio anche se l'azienda si rifiutasse di spendere un solo centesimo per gli annunci di Facebook. Il fatto che potrebbe anche sottrarre un po' di entrate agli operatori storici del settore dei pagamenti come PayPal e Stripe è solo una felice coincidenza.

Questa mossa dovrebbe aiutare Facebook a capitalizzare la recente spinta allo shopping online, e con un maggior numero di consumatori che navigano nei suoi scaffali digitali, probabilmente beneficerà anche dell'aumento della spesa pubblicitaria. E c'è un altro vincitore in tutto questo: la piattaforma di shopping online Shopify, uno dei numerosi partner dell'iniziativa. Le azioni di Shopify sono quasi raddoppiate quest'anno, e questa notizia potrebbe portare loro ancora più attenzione. Attenzione: l'azienda sta già facendo 300 volte i profitti stimati dell'anno prossimo - circa 10 volte la valutazione di Facebook. C'è una semplice ragione per cui le aziende pagherebbero a Facebook una quota delle loro vendite: le app del gigante dei social sono un ottimo canale di distribuzione. E se Facebook riuscirà a dimostrare che i fedeli Instagrammers diventeranno anche clienti fedeli - e che la sua piattaforma convertirà più transazioni di quante ne convertiranno i loro siti web - i team di marketing di tutto il mondo si morderanno la mano per avere un posto nella sua vetrina.