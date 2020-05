Bonus badanti e baby sitter: a chi spetta e come richiederlo

Una delle misure più attese contenute nel Decreto Rilancio è quella del cosiddetto bonus badanti e baby sitter, che può essere richiesto da oggi. Si tratta di una misura una tantum di sostegno al reddito indirizzata in realtà a una platea di soggetti ben più ampia, che era stata esclusa dai precedenti decreti emergenziali emanati per far fronte alla pandemia di Covid-19. Il bonus badanti e baby sitter è infatti esteso a tutti i lavoratori domestici, tra cui colf, assistenti familiari, governanti, camerieri, autisti, cuochi, dame di compagnia.

Quanto vale e chi ha diritto al bonus badanti e baby sitter

L’importo è di 500 euro per aprile e altrettanti per maggio, erogati in un’unica soluzione, ed è esente da Irpef. Per poterne fruire, è necessario soddisfare alcune condizioni:



- Avere almeno 10 ore settimanali di contributi, derivanti anche da più contratti;

- Non essere conviventi con il datore di lavoro;

- Non essere titolari di pensione, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità né di altro rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro intermittente;

- Non essere titolari di NASPI;

- Avere subito una comprovata riduzione di almeno il 25% dell’orario complessivo di lavoro a causa dell’emergenza Covid-19;

- Avere, alla data del 23 febbraio 2020, almeno un contratto di lavoro domestico valido e attivo, iscritto alla gestione datori di lavoro domestico dell’Inps. Il contratto non deve essere stato rifiutato dall’Inps per non possesso dei requisiti previsti dalla normativa sui rapporti di lavoro domestico.

Chi non ha diritto al bonus badanti e baby sitter

- Quanti hanno ottenuto altri bonus o aiuti introdotti dai decreti Cura Italia e Rilancio;

- Coloro i quali percepiscono il reddito di cittadinanza;

- Chi percepirà il futuro reddito di emergenza.

Come richiedere il bonus badanti e baby sitter

La domanda per ottenere il bonus può essere presentata attraverso diversi canali:



- Tramite i Caf e i patronati;

- In via telematica attraverso il sito dell’Inps, non appena l’istituto avrà autorizzato la procedura con una comunicazione ufficiale: sezione “Servizi online” - “Servizi per il cittadino”

- Tramite il contact center dell’Inps: numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06.164.164 (da rete mobile, con tariffazione in base al profilo tariffario dell’utente chiamante).



Per accedere al sito dell’Inps e presentare la domanda online, è necessario essere in possesso di almeno una delle seguenti credenziali:



- SPID di livello 2 o superiore;

- PIN dispositivo rilasciato dall’Inps;

- PIN semplificato Inps;

- Carta d’identità elettronica 3.0;

- Carta nazionale dei servizi (CNS).