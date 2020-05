Al via Illimity Academy, primo master in gestione del credito

MILANO (ITALPRESS) - illimity, gruppo bancario guidato da Corrado Passera, ha istituito illimity academy, la corporate business school studiata per creare percorsi di alta formazione economica e finanziaria per i nuovi professionisti del credito attraverso programmi didattici e training sul campo. Il primo Master di illimity academy e' dedicato alla gestione del credito ed e' stato strutturato in collaborazione con MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business che ne cura la direzione scientifica. Il Master, in partenza a settembre 2020, mira a formare gli Asset Manager di nuova generazione di neprix, il servicer specializzato nella gestione dei crediti distressed corporate di illimity. Il percorso formativo, che combina stage retribuito con la formazione diretta curata da docenti provenienti dal mondo universitario e della consulenza, oltre che dal management di illimity, avra' una durata di sei mesi ed e' rivolto a 25 laureandi e neolaureati in materie sia umanistiche che scientifiche che abbiano conseguito un titolo di studio (Laurea o Master) da non oltre 1 anno. Al termine del Master i profili che si distingueranno per capacita', motivazione e potenziale verranno assunti a tempo indeterminato come Junior Asset Manager. La selezione dei candidati al Master avverra' in due fasi: la prima prevede l'invio entro il 30 giugno della candidatura e di un video motivazionale attraverso www.illimity.com/mastercredito, mentre nella seconda fase i candidati selezionati affronteranno interviste volte a valutare competenze, potenziale e profilo in linea con i valori e la cultura aziendale di illimity. Per gli studenti selezionati, la frequenza del Master sara' giornaliera e alternativamente distribuita in aula (400 ore) e presso la sede milanese di illimity dove si svolgera' lo stage (540 ore). Il gruppo illimity si fara' carico della maggior parte dei costi del Master il cui valore e' di 10.000 euro. Ai candidati selezionati verra' infatti richiesto un contributo di 2.000 euro che verra' rimborsato in caso di assunzione. Saranno inoltre messe a disposizione borse di studio e il percorso di stage sara' interamente retribuito (700 euro lordi al mese oltre ai buoni pasto). Marco Russomando, Head of Human Resources di illimity, ha affermato: "Abbiamo deciso di promuovere illimity academy per scommettere ancora una volta su giovani donne e uomini di talento e formare le nuove professionalita' del futuro. In illimity le persone sono la nostra vera forza e risorsa e i numeri lo dimostrano: in poco piu' di un anno, contiamo gia' quasi 500 illimiters di ogni eta', provenienti da 120 settori, 19 Paesi e con un'eta' media di 36 anni. Abbiamo puntato sulle nuove generazioni fin dall'inizio e vogliamo continuare a farlo. Siamo quindi estremamente felici di intraprendere questo percorso e di avere riscosso interesse e disponibilita' dal mondo accademico a partire da un partner di altissimo livello come il MIP Politecnico di Milano". Per Laura Grassi, docente del MIP in area finance e Direttore Scientifico del Master, "puntare alla formazione continua, selezionare giovani talenti, promuovere l'innovazione del business dell'azienda e coinvolgere gli stessi manager che guideranno il cambiamento sono le caratteristiche distintive di questo Master. Un Master in cui MIP, la business school del Politecnico di Milano, ha messo a disposizione le sue competenze e conoscenze e ha creduto nello spirito collaborativo dell'iniziativa dove Professori di importanti Atenei italiani si alterneranno in aula insieme a rinomati Professionisti e al Top Management di illimity". (ITALPRESS). sat/com 25-Mag-20 13:06