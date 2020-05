Massa "So come sta Michael Schumacher, prego per lui"

ROMA (ITALPRESS) - "So come sta Schumacher, abbiamo sempre avuto un rapporto molto stretto. Un po' meno con sua moglie Corinna, perche' veniva raramente a vedere le gare dal vivo. La sua situazione e' complicata. Ma rispetto la privacy e se la sua famiglia non vuole rilasciare notizie particolari sul suo stato di salute, perche' dovrei farlo io?. Sogno e prego ogni giorno che possa migliorare". A parlare di Michael Schumacher e' colui che fu il suo compagno di team in Ferrari Felipe Massa in una intervista rilasciata a Fox Sports. Massa ha anche parlato del figlio del grande campione, ovvero Mick Schumacher. "Anche io sono padre e conosco il significato di un legame simile - spiega Massa - Sarebbe bello rivedere Michael in un circuito specialmente ora che suo figlio corre. Potere incoraggiarlo, seguirlo, applaudirlo. Sarebbe magnifico". (ITALPRESS). pc/red 24-Mag-20 13:19