Editoria, si amplia partnership Italpress-Ledif per il Tg Motori

ROMA (ITALPRESS) - Si amplia e si consolida la partnership fra l'agenzia di stampa Italpress e Ledif, che hanno firmato una collaborazione finalizzata a proporre il TG Motori realizzato settimanalmente dall'agenzia diretta da Gaspare Borsellino sul sito www.LaTuaAuto.com, sito verticale del settore Automotive con oltre 630.000 lettori nel primo trimestre del 2020 (fonte dati Google Analytics). Italpress svolgera' cosi' un ruolo di primo piano nel palinsesto dei contenuti editoriali di LaTuaAuto.com ricevendo a sua volta visibilita' per il proprio servizio video. L'accordo si va ad aggiungere a quello riguardante la fornitura di Oroscopi quotidiani da parte di Ledif per il sito Italpress.com e all'integrazione delle notizie di Italpress relative al settore Travel sul sito Globopix.net, dove e' possibile visitare virtualmente oltre 300 localita' italiane e del resto del mondo presentate attraverso fotogallery accompagnate da testi esplicativi. Globopix nell'ultimo trimestre e' stato visitato da 220.000 lettori. Ledif e' la societa' editrice di siti web di successo come Globopix.net, LaTuaAuto.com, ViaggieVacanze.com, Pianetabebe.it, Oroscopi.info e MarketingeFinanza.com. La societa', guidata dal Managing Director Matteo Di Felice, e' inoltre specializzata nella fornitura di contenuti editoriali, con una particolare competenza nel settore dell'Entertainment e dell'Astrologia. (ITALPRESS). abr/com 22-Mag-20 11:05