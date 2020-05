Coronavirus, 43 mila contagi sul lavoro

ROMA (ITALPRESS) - Sono 43.399 i contagi da nuovo Coronavirus di origine professionale denunciati all'Inail tra la fine di febbraio e il 15 maggio, circa seimila in piu' rispetto ai 37.352 della rilevazione del 4 maggio. I casi di infezione con esito mortale registrati nello stesso periodo sono 171, 42 in piu' rispetto al monitoraggio precedente, e circa la meta' riguarda il personale sanitario e socio-assistenziale, con i tecnici della salute e i medici al primo posto tra le categorie piu' colpite. Come evidenziato dal terzo report sui contagi sul lavoro da Covid-19 elaborato dalla Consulenza statistico attuariale dell'Istituto, l'eta' media dei lavoratori che hanno contratto il virus e' di 47 anni per entrambi i sessi, ma sale a 59 anni (58 per le donne e 59 per gli uomini) per i casi mortali. Nove decessi su 10, in particolare, sono concentrati nelle fasce di eta' 50-64 anni (70,8%) e over 64 anni (19,3%). Il 71,7% dei lavoratori contagiati sono donne e il 28,3% uomini, ma il rapporto tra i generi si inverte nei casi mortali. I decessi degli uomini, infatti, sono pari all'82,5% del totale. L'analisi territoriale conferma il primato negativo del Nord-Ovest, con oltre la meta' delle denunce complessive (55,2%) e il 57,9% dei casi mortali. Tra le regioni, invece, piu' di un'infezione di origine professionale su tre (34,9%) e il 43,9% dei decessi sono avvenuti in Lombardia. Rispetto alle attivita' produttive, il settore della Sanita' e assistenza sociale, che comprende ospedali, case di cura e case di riposo, registra il 72,8% delle denunce (e il 32,3% dei casi mortali), seguito con il 9,2% dall'amministrazione pubblica, con le attivita' degli organi legislativi ed esecutivi centrali e locali. (ITALPRESS). sat/com 22-Mag-20 10:12