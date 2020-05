Coronavirus, ricoverati con sintomi sotto quota 10.000. Ma ancora 156 morti

Dopo oltre due mesi - l'ultima volta era stata a metà marzo - in Italia ci sono meno di 10.000 ricoverati con sintomi. Un buon dato che va a sommarsi al rapporto tra tamponi effettuati e nuovi casi individuati: uno ogni 111, nuovo record. Gli attualmente positivi sono poco più di 60.000, mentre i guariti raggiungono quota 134.560. Unica nota dolente, il numero di decessi ancora in tripla cifra per il terzo giorno consecutivo: anche oggi 156 morti, per un totale di 32.486.