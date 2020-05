Figc "Serie A, B e C avanti, in caso di nuovo stop play-off e play-out"

ROMA (ITALPRESS) - Il Consiglio della Federcalcio ha prorogato ancora la stagione 2019-2020: le competizioni potranno andare avanti fino al 31 agosto, i campionati professionistici dovranno concludersi entro il 20 agosto. La Figc ha anche introdotto l'ipotesi di brevi fasi di play-off e play-out in caso di nuova sospensione dei campionati, dopo l'eventuale ripresa. "Precedentemente al riavvio dell'attivita' agonistica sara' competenza del Consiglio federale determinare i criteri di definizione delle competizioni laddove, in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, le competizioni dovessero essere nuovamente sospese, secondo i principi di seguito indicati: individuazione di un nuovo format (brevi fasi di play-off e play-out) al fine di individuare l'esito delle competizioni ivi incluse promozioni e retrocessioni; in caso di definitiva interruzione, definizione della classifica anche applicando oggettivi coefficienti correttivi che tengano conto della organizzazione in gironi e/o del diverso numero di gare disputate dai club e che prevedano in ogni caso promozioni e retrocessioni" si legge nel comunicato finale al termine della riunione. La Figc ha anche deciso l'interruzione definitiva della stagione 2019-2020 del calcio dilettantistico, ha rimandato ad una verifica nei prossimi giorni la possibilita' di ripresa della serie A femminile ed ha fissato nel 1° settembre prossima l'avvio ufficiale della stagione 2020-2021. (ITALPRESS). gm/red 20-Mag-20 17:43