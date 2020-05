Premier League, sei positivi al nuovo Coronavirus su 748 test

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Sei positivi al nuovo coronavirus, distribuiti in tre club diversi, su 748 controlli. E' questo l'esito della prima tornata di test in Premier League, portata avanti fra domenica e lunedi' in vista della ripresa prevista per il mese prossimo, fra calciatori e staff. I positivi - la cui identita' non e' stata divulgata cosi' come quella delle societa' coinvolte - andranno ora in auto-isolamento per sette giorni. In Premier League, sospesa dal 13 marzo, restano da giocare ancora 92 partite per completare la stagione. L'intenzione dei club inglesi era ripartire il 12 giugno ma tutto lascia pensare a un ulteriore slittamento, per quanto da oggi siano ripresi gli allenamenti a piccoli gruppi di non oltre cinque calciatori e sessioni di non oltre 75 minuti per giocatore. (ITALPRESS). glb/red 19-Mag-20 17:38