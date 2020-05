"L'Italia riparta dalla Blue Economy", il 22 maggio diretta web

ROMA (ITALPRESS) - Si svolgera' venerdi' 22 maggio alle 11 l'evento web dal titolo "L'Italia riparta dalla Blue Economy: trasporto marittimo, cantieri navali e difesa del mare", promosso dalla Fondazione UniVerde e dall'Agenzia di stampa Italpress in collaborazione con Marevivo, TeleAmbiente e SOS Terra Onlus, e con il supporto di Marnavi e Idroambiente. L'evento sara' occasione per rilanciare la centralita' della blue economy all'interno della strategia economica nazionale come fattore fondamentale di ripresa post Covid-19. "Occorre un intervento ambizioso - si legge in una nota - che sappia guardare al futuro per affrontare l'emergenza disoccupazione e cassa integrazione con investimenti per favorire la costruzione di nuove navi italiane ad alta tecnologia e la trasformazione di quelle esistenti e con l'obiettivo di contenere lo spostamento di capitali e lavoro all'estero. Sostenere la rinaturalizzazione delle aree costiere e valorizzare le aree protette per rilanciare il turismo sostenibile e l'ecoturismo garantendo trasferimenti marittimi sempre meno inquinanti e sempre piu' sicuri. Intervenire sui sistemi di dissalazione per garantire un approvvigionamento idrico sicuro e sostenibile". Intervengono Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde; Tullio Berlenghi, capo segreteria tecnica del ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; Domenico Ievoli, presidente di Marnavi; Antonio Cavallo, componente del comitato giuridico di Marevivo. Conclude Carla Ruocco, presidente Commissione Parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario. Modera Gaspare Borsellino, direttore responsabile di Italpress. L'evento sara' trasmesso in diretta streaming sulle pagine Facebook della Fondazione UniVerde (https://www.facebook.com/FondazioneUniVerde/), di TeleAmbiente (https://www.facebook.com/teleambiente), di SOS Terra Onlus (https://www.facebook.com/SOSTerraOnlus) e di Italpress (https://www.facebook.com/Italpress/), e in diretta televisiva su TeleAmbiente, ai canali 78 (Lazio e Umbria) e 812 (Lombardia) del digitale terrestre. (ITALPRESS). sat/com 19-Mag-20 19:38