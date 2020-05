Saudi Aramco, anche la regina ha le sue tristezze

Saudi Aramco - la più grande azienda del mondo - ha visto il suo profitto del primo trimestre calare del 25% martedì, quando il crollo dei prezzi del petrolio e il calo della domanda hanno colpito le vendite del gigante del petrolio saudita. Gli utili del primo trimestre di Aramco sono stati inferiori alle aspettative, ma il peggio deve ancora venire. Solo in aprile, dopo tutto, i prezzi del petrolio hanno toccato il minimo storico di 34 anni, suggerendo che l'impatto sarà probabilmente ancora più pronunciato nel prossimo trimestre. E questo potrebbe essere il motivo per cui Aramco ha deciso di tagliare i costi per il 2020 del 25%.

Sfortunatamente per l'Arabia Saudita, il gigante del petrolio non ha fatto lo stesso con il suo dividendo. Il Regno - che possiede circa il 98% dell'Aramco - conta molto su questi versamenti per coprire le sue spese. Quindi, se svaniscono - e il crollo del prezzo del petrolio continua a devastare le finanze del Paese - le misure di austerità annunciate lunedì potrebbero essere solo l'inizio...

I generosi dividendi di Big Oil sono da tempo un'attrazione fondamentale per gli investitori, ma sono sempre più minacciati. La Exxon Mobil, per esempio, ha recentemente congelato i suoi pagamenti, mentre quelli della Royal Dutch Shell sono stati tagliati di due terzi. Quindi gli investitori potrebbero essere semplicemente sollevati dal fatto che Aramco ha mantenuto la sua posizione. D'altra parte, le altre major petrolifere non sono sotto il controllo del loro governo come lo è l'Aramco: l'Arabia Saudita ha detto alla compagnia statale di pompare al massimo della capacità a marzo, solo per insistere a ridurre la produzione di oltre il 40% due mesi dopo.

Non è solo l'Arabia Saudita a soffrire: la Norvegia, il più grande esportatore di petrolio dell'Europa occidentale, sta affrontando il suo peggior crollo economico dalla seconda guerra mondiale a causa del crollo del prezzo del petrolio e della domanda. Lo Stato ha rivelato martedì che sta ritirando la cifra record di 37 miliardi di dollari dal suo gigantesco fondo di investimento. Questo a sua volta costringerebbe il fondo - il più grande del mondo - a vendere una parte significativa delle sue partecipazioni obbligazionarie, il che potrebbe aggiungere pressione ai mercati obbligazionari globali.