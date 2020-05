Merkel-Putin ai ferri cortiper gli attacchi hacker russi

Angela Merkel ha dichiarato che gli attacchi hacker russi al Bundestag in cui sono state sequestrate le sue email hanno danneggiato gli sforzi per costruire un rapporto di fiducia con Mosca.

Mercoledì scorso la Merkel ha detto al parlamento tedesco di essere stata addolorata di venire a conoscenza dell'hacking del 2015 e del colpevole.

La rivista di notizie Der Spiegel ha riferito la scorsa settimana che un'indagine delle autorità di intelligence tedesche ha scoperto che sono stati gli agenti dei servizi segreti militari russi del GRU a compiere l'attacco. Mosca ha negato tutte le accuse di aver violato i governi stranieri.

La Merkel ha risposto a una domanda di Tabea Rößner, una deputata del partito di opposizione dei Verdi, sulle sue opinioni sull'esito dell'indagine. La Merkel si è detta soddisfatta del fatto che gli investigatori abbiano scoperto i responsabili dell'attacco e stiano cercando di effettuare degli arresti.

"La prendo molto seriamente", ha detto Merkel. "Posso dire in tutta onestà che mi addolora. Da un lato, mi sforzo ogni giorno di avere un rapporto migliore con la Russia. Ma quando si vede dall'altra parte che ci sono prove concrete che le potenze russe si stanno comportando in quel modo, allora naturalmente è un'area di tensione... che rimane dentro di me. Questo è spiacevole".

Alla domanda di Manuel Höferlin, dei liberaldemocratici a favore dell'imprenditoria, per chiarire il suo uso della parola "sgradevole", che a suo dire era inadeguato, lei ha risposto: "Sgradevole è solo una parte di esso, ma lo trovo anche oltraggioso. Naturalmente danneggia qualsiasi tipo di collaborazione fiduciosa".

Ha detto che quella che ha definito la guerra ibrida della Russia è "una strategia... che dobbiamo tenere d'occhio e che non possiamo reprimere". Si è sempre sospettato che l'hackeraggio di cinque anni fa, che ha paralizzato il parlamento tedesco per diversi giorni, sia stato utilizzato per acquisire dati sensibili che sono stati poi utilizzati nel tentativo di destabilizzare il sistema politico in vista delle elezioni federali del 2017.

La Merkel ha detto che la Germania prenderà le misure appropriate, proprio come ha fatto quando sono state introdotte le sanzioni contro i diplomatici russi in seguito all'omicidio di un ex ribelle ceceno, avvenuto l'estate scorsa nel parco Tiergarten di Berlino, che la Germania ritiene essere un omicidio su commissione eseguito per conto dello Stato russo.